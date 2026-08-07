Afrique: Mali-Ghana / Les Aigles rêvent d'un nouvel exploit, les Black Queens sous pression

Le dernier acte du Groupe D de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026 promet une bataille sans concession. Jeudi, au stade Larbi Zaouli de Casablanca, le Mali et le Ghana se disputent le dernier billet encore disponible pour les quarts de finale.

Pour la neuvième participation de leur histoire à la CAN Féminine, les Aigles Dames ambitionnent d'atteindre la phase à élimination directe pour la troisième édition consécutive. Quatrièmes en 2018, puis éliminées en quarts de finale lors de la précédente édition, les Maliennes confirment leur montée en puissance sur la scène continentale.

En face, les Black Queens n'ont plus le droit à l'erreur. Victorieuses du Cap-Vert (2-0) lors de leur entrée en lice, elles ont ensuite chuté face au Cameroun (0-1). Un résultat qui les oblige à obtenir un résultat positif pour poursuivre leur aventure.

Au regard des scénarios renversants qui ont marqué les dernières journées des groupes A, B et C, le Ghana sait qu'il devra éviter toute mauvaise surprise. Médaillées de bronze lors de la dernière édition, les Ghanéennes veulent confirmer leur retour parmi les grandes nations africaines.

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Le souvenir de 2018 comme source d'inspiration

Pour le Mali, le précédent de 2018 nourrit tous les espoirs.

Cette année-là, les Aigles Dames avaient parfaitement rebondi après une défaite inaugurale contre le Cameroun (2-1), en créant la surprise face au pays hôte, le Ghana (2-1), avant de battre l'Algérie (3-2) pour décrocher leur qualification dans un groupe particulièrement relevé.

Avec le recul, ce succès contre les Black Queens avait lancé leur parcours jusqu'à une historique quatrième place.

Les deux sélections se sont retrouvées en 2025 à Berkane, pour un match nul (1-1), avec une Portia Boakye déterminée à empêcher un nouveau scénario semblable à celui d'Accra.

Autant dire que les retrouvailles de jeudi auront une saveur particulière.

« Nous voulons aborder ce match comme des guerrières. Nous sommes venues pour cette compétition et nous ne négligerons aucun détail. Nous sommes concentrées, très motivées et nous savons exactement ce que nous devons faire. Il faudra mettre beaucoup d'énergie et aller chercher les trois points qui nous qualifieront », affirme le sélectionneur malien Birama Konaté.

Il s'agira de la sixième confrontation entre les deux équipes à la CAN Féminine. Le Ghana avait remporté les trois premières (2002, 2006 et 2016).

La défenseure malienne Teninsoun Sissoko, joueuse du Paris FC, mesure l'importance de l'enjeu.

« Nous représentons le Mali et tous les Maliens, où qu'ils soient. Cela nous donne encore plus envie de gagner. Nous avons la chance d'être ici et nous voulons offrir cette victoire à notre peuple. Rien n'est écrit d'avance. »

Le Ghana veut poursuivre son renouveau

La défaite contre le Mali en phase de groupes de l'édition 2018 avait marqué un coup d'arrêt pour le football féminin ghanéen, avec une élimination prématurée inattendue.

Il aura fallu la médaille de bronze décrochée lors de la dernière CAN Féminine pour relancer la dynamique et restaurer la confiance autour des Black Queens.

Depuis un an, la sélection ghanéenne a confirmé ses progrès avec une victoire convaincante contre la Russie (4-0) en amical, avant de tenir tête à l'Angleterre, championne d'Europe en titre, malgré une défaite honorable (2-0) à Birmingham.

Des résultats qui renforcent les certitudes d'un groupe rajeuni, capable d'intégrer de nouvelles joueuses sans perdre en compétitivité.

Le sélectionneur suédois Kim Lars Björkegren refuse d'ailleurs de remettre en cause son projet après le revers contre le Cameroun.

« Il faut trouver le bon équilibre. Quand quelque chose fonctionne moins bien, il faut parfois ajuster certains détails, mais il ne faut pas tout changer après une mauvaise période. Depuis un an, nous avons obtenu de très bons résultats. Une mauvaise demi-heure contre le Cameroun ne remet pas tout en question. Je continue à croire en ce groupe. »

L'objectif reste intact : retrouver durablement le premier plan du football africain et viser, à terme, une qualification pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 au Brésil.

La vice-capitaine Jennifer Cudjoe affiche d'ailleurs une confiance totale.

« La pression est un privilège. Nous avons déjà vécu ce genre de rendez-vous. Nous savons ce que nous avons à faire et nous répondrons présentes. Peu importe le scénario du match, nous savons comment aller chercher la victoire. »

Le chiffre du match

Le Ghana affiche un excellent bilan lors de ses derniers matches de groupes : 9 victoires, 1 nul et 1 défaite en 11 rencontres.

À l'inverse, le Mali a perdu sept de ses huit derniers ultimes matches de phase de groupes. Son unique succès reste justement ce 3-2 contre l'Algérie en 2018, celui qui avait ouvert la voie à son plus beau parcours continental.