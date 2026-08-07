Cap-Vert/Cameroun: Cap-Vert / Cameroun - Les Ouest-africaines visent un premier exploit, les Lionnes veulent un sans-faute

Pour le Cap-Vert, l'objectif était clair depuis la création de sa sélection féminine en 2018 : disputer un jour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine. Huit ans plus tard, ce rêve est devenu réalité au Maroc.

Nommée première sélectionneuse de l'histoire des Requins Bleus, Silvéria Nédio a conduit son équipe jusqu'à cette première participation continentale. Une aventure riche en émotions, même si les Cap-Verdiennes se sont inclinées lors de leurs deux premières sorties : 2-0 contre le Ghana, puis 3-2 face au Mali au terme d'un match spectaculaire.

Éliminées de la course aux quarts de finale, elles abordent néanmoins leur ultime rencontre avec une ambition intacte : décrocher la première victoire de leur histoire dans la compétition.

En face, le Cameroun vise un parcours parfait. Victorieuses du Mali (2-1) puis du Ghana (1-0), les Lionnes Indomptables peuvent conclure la phase de groupes avec un sans-faute et neuf points sur neuf.

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Une dernière occasion d'entrer dans l'histoire

Pour le Cap-Vert, ce rendez-vous représente bien plus qu'un simple match de classement.

Plus petite nation jamais qualifiée pour la CAN Féminine, avec un peu plus d'un demi-million d'habitants, l'archipel veut quitter le Maroc sur une note positive et offrir un souvenir mémorable à tout un peuple.

Silvéria Nédio espère voir son équipe conclure cette première expérience avec fierté.

« Nous voulons quitter cette compétition la tête haute. C'est notre première participation et nous repartons avec une expérience immense. Les résultats ne sont pas ceux que nous espérions, mais nous sommes venues pour apprendre. »

La technicienne ne cache pas son ambition. « Le Cameroun est une grande équipe, mais notre objectif reste le même : écrire l'histoire. Nous voulons gagner. »

Même détermination du côté de la défenseure Romina do Rosario, qui évolue au Portugal. « Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous allons tout donner pour décrocher nos premiers points dans cette compétition. C'est une immense fierté de représenter notre pays. »

Ce sera également la première fois que le Cap-Vert affrontera une sélection non issue d'Afrique de l'Ouest à la CAN Féminine. Les Cap-Verdiennes tenteront de s'appuyer sur leur prestation encourageante face au Ghana, contre lequel elles avaient tenté dix frappes, leur total le plus élevé dans un match de CAN.

Le Cameroun veut confirmer son retour au premier plan

Repêché après l'élargissement de la compétition à 16 équipes, le Cameroun réalise jusqu'ici un tournoi parfaitement maîtrisé.

Les Lionnes Indomptables ont imposé leur rythme dès l'entame de leurs deux rencontres, affichant une solidité défensive et une maîtrise collective qui les replacent parmi les prétendantes au titre.

Pour Valentine Nguele, l'objectif est limpide. « Nous voulons terminer cette phase de groupes de la meilleure manière. Nous allons chercher les trois points. Nous sommes ici avec de grandes ambitions et nous devons rester constantes à chaque match. »

L'attaquante Easther Mayi Kith, passée par la France, l'Angleterre et aujourd'hui le Japon avec les Urawa Red Diamonds, insiste sur les progrès collectifs de la sélection.

« Nous voulons rester compactes et poursuivre sur cette dynamique. Chaque championnat dans lequel j'ai évolué m'a apporté quelque chose : le jeu dans les petits espaces au Japon, la qualité technique en France et l'intensité en Angleterre. »

Déjà qualifié, le Cameroun entend conserver cette dynamique avant les quarts de finale.

Sur le plan défensif, les Lionnes figurent parmi les équipes les plus solides du tournoi. Seules l'Algérie et le Ghana n'ont concédé qu'un but ou moins jusqu'à présent, tandis que le Maroc est la seule sélection à avoir conservé sa cage inviolée lors de ses trois premiers matches.

Le chiffre du match

Le Cameroun a trouvé le chemin des filets lors de neuf de ses dix précédentes rencontres de CAN Féminine face à des sélections débutantes.

La seule exception remonte à la demi-finale de l'édition 1998, conclue par une lourde défaite 6-0 face au Nigeria.