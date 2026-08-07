Afrique Australe: Battu par la Zambie, le Malawi décroche malgré tout son billet pour les quarts

Le Malawi s'est offert une qualification historique pour les quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026, malgré une défaite 2-1 face à la Zambie, mercredi soir, lors de la dernière journée du Groupe C.

Les Scorchers ont validé leur billet grâce à une meilleure différence de buts au terme d'un scénario haletant. Ils terminent même en tête du groupe, devant le Nigeria, tenant du titre, vainqueur de l'Égypte dans l'autre rencontre de la soirée.

La Zambie n'aurait pourtant pas pu rêver meilleur départ. Dès la première minute, Barbra Banda a fait parler sa puissance en décochant une frappe lointaine imparable pour inscrire son cinquième but du tournoi et lancer idéalement les Copper Queens.

Dominatrices, les Zambiennes ont poursuivi leur pressing. À la 18e minute, Irene Khumalo a failli doubler la mise sur coup franc, mais Mercy Sikelo s'est détendue pour préserver les espoirs malawites.

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La récompense est finalement arrivée juste avant la pause. Margaret Belemu a débordé côté gauche avant de servir en retrait Prisca Chilufya, qui a conclu d'une frappe précise pour porter le score à 2-0 (37e).

Dos au mur, le Malawi est revenu des vestiaires avec des intentions bien plus offensives. Conscientes qu'un seul but pouvait changer le destin de leur soirée, les Scorchers ont multiplié les initiatives.

Le salut est venu de leur capitaine, Tabitha Chawinga. À la 72e minute, l'attaquante a éliminé deux défenseuses avant de tromper la gardienne d'une frappe rasante, relançant complètement le suspense.

La fin de rencontre a été irrespirable. Si le Malawi cherchait le but qui aurait définitivement sécurisé sa qualification, la Zambie continuait elle aussi d'attaquer, consciente que chaque réalisation pouvait bouleverser le classement final.

Les Copper Queens sont passées tout près d'inscrire un troisième but lorsque Kabange Mupopo a trouvé le poteau sur une reprise à bout portant, alors que Mercy Sikelo était battue.

Ce sera leur dernière occasion.

Au coup de sifflet final, la défaite n'a pas empêché le Malawi de célébrer une qualification mémorable pour les quarts de finale. Les Scorchers terminent en tête du groupe C grâce à la différence de buts, devant le Nigeria.

Pour la Zambie, en revanche, la désillusion est immense. Malgré une victoire convaincante et deux succès en trois rencontres, les Copper Queens quittent prématurément la compétition, victimes d'un groupe particulièrement serré où le moindre but aura finalement fait toute la différence.