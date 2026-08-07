Afrique: Le Nigeria déroule face à l'Égypte et file en quarts de finale de la CAN Féminine

Le Nigeria sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026. Sous pression avant cette ultime journée du groupe C, les Super Falcons ont répondu de la meilleure des manières en corrigeant l'Égypte (6-2), mercredi soir, au Stade Olympique de Rabat.

Dos au mur après leur surprenante défaite inaugurale contre le Malawi (3-2), les tenantes du titre n'avaient plus le droit à l'erreur. Elles ont livré leur prestation offensive la plus aboutie depuis le début du tournoi, inscrivant trois buts dans chaque période pour accompagner le Malawi en phase à élimination directe.

Asisat Oshoala a montré la voie en ouvrant le score sur penalty à la 21e minute. Gift Monday a doublé la mise juste avant la pause, au terme d'un mouvement initié par Rinsola Babajide. Nadine Ghazi a entretenu l'espoir égyptien en réduisant l'écart sur penalty dans un interminable temps additionnel de la première période, mais le Nigeria a définitivement pris le large après le repos grâce à Uchenna Kanu, Christy Ucheibe, Rasheedat Ajibade et Joy Omewa.

Auteur d'un doublé, Ghazi a inscrit le deuxième but des Cléopâtres à la 84e minute, sans empêcher l'Égypte de quitter la compétition avec trois défaites en autant de rencontres.

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Le Nigeria répond présent

L'entame de cette dernière journée s'annonçait délicate pour les championnes d'Afrique en titre.

Après un faux départ contre le Malawi puis un court succès face à la Zambie (1-0), les Nigérianes devaient impérativement s'imposer pour poursuivre leur défense du trophée.

Comme face à la Zambie, Asisat Oshoala s'est montrée décisive. L'attaquante a transformé un penalty à la 21e minute, offrant l'avantage aux Super Falcons et libérant une équipe qui jouait gros.

L'Égypte a tenté de rester au contact, mais la qualité offensive nigériane a fini par faire la différence. Dans le temps additionnel de la première période, Babajide a parfaitement servi Gift Monday, qui a doublé la mise (45e+2).

Les Égyptiennes ont toutefois retrouvé un peu d'espoir lorsque Nadine Ghazi a converti un penalty à la 45e+10, ramenant le score à 2-1 juste avant la pause.

Kanu assomme les Cléopâtres

Au retour des vestiaires, le Nigeria n'a laissé planer aucun doute.

Très en vue, Babajide a signé une deuxième passe décisive à la 57e minute pour Uchenna Kanu, qui a redonné deux buts d'avance aux Super Falcons (3-1).

Cette réalisation a définitivement fait basculer la rencontre. Obligée de se découvrir, l'Égypte a laissé des espaces que le Nigeria a exploités avec efficacité.

Christy Ucheibe a transformé un nouveau penalty à la 81e minute pour porter le score à 4-1.

Ghazi a bien réduit une nouvelle fois l'écart trois minutes plus tard, cette fois sur une passe de Yasmin Hassanin, mais les Cléopâtres étaient déjà trop loin.

Ajibade et Omewa parachèvent le festival

Le temps additionnel a tourné à la démonstration.

Rasheedat Ajibade a d'abord transformé un troisième penalty nigérian dès la première minute des arrêts de jeu (90e+1), avant de se muer en passeuse décisive huit minutes plus tard pour Joy Omewa, auteure du sixième but des Super Falcons (90e+9).

Une conclusion éclatante pour une équipe qui jouait sa survie dans le tournoi. Après une entrée en matière manquée, les joueuses de Justine Madugu enchaînent un deuxième succès consécutif et retrouvent de la confiance au meilleur moment.

Le Malawi termine en tête, la Zambie éliminée

Dans l'autre rencontre du groupe, le Malawi s'est imposé 2-1 face à la Zambie et décroche la première place du groupe C.

Les Malawites terminent avec six points, à égalité avec le Nigeria et la Zambie, mais prennent la tête grâce aux critères de départage.

Le Nigeria se qualifie également avec six unités, tandis que la Zambie quitte prématurément la compétition malgré deux victoires en trois matches.

L'Égypte boucle son parcours à la dernière place, sans le moindre point et avec quinze buts encaissés durant la phase de groupes.

Pour les Super Falcons, cette victoire relance une campagne qui semblait avoir mal commencé. Si tout n'est pas encore parfait dans le jeu, le Nigeria a retrouvé son efficacité offensive et reste en lice pour conserver son titre.

Le véritable défi commence désormais avec les matches à élimination directe.