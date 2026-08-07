Afrique Australe: Les stats d'avant-match / Le Malawi et la Zambie jouent leur qualification

Voisins d'Afrique australe, le Malawi et la Zambie s'affrontent ce mercredi 5 août au Stade Al Madina de Rabat, lors de la troisième et dernière journée du Groupe C de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 (heure locale), soit 20h00 GMT.

Les faits du match

Les deux équipes ont remporté leur premier match du tournoi. Le Malawi a enchaîné un succès 3-2 contre le Nigeria puis une victoire 3-1 face à l'Égypte, tandis que la Zambie, après son éclatant 6-0 contre l'Égypte, s'est inclinée 1-0 face au Nigeria.

Il s'agira de la première confrontation entre ces deux voisins d'Afrique australe en CAN Féminine.

Le Malawi affrontera pour la première fois une équipe d'Afrique australe dans la compétition.

La Zambie disputera son troisième duel de CAN Féminine contre une nation d'Afrique australe, après l'Afrique du Sud et la Namibie.

Ce sera le quatrième match de la Zambie contre un membre de la COSAFA dans la compétition. Les Copper Queens n'ont remporté aucun de leurs trois précédents affrontements (un nul, deux défaites).

La Zambie s'était inclinée 2-0 contre la Namibie, pays hôte, en phase de groupes en 2014, avait fait match nul 1-1 contre l'Afrique du Sud lors de son dernier match de groupe en 2018, avant de perdre 1-0 contre les Banyana Banyana en demi-finale en 2022.

Lors des deux précédentes éditions où la Zambie partageait son groupe avec une autre nation de la COSAFA, elle n'avait pas réussi à atteindre les quarts de finale. En 2014, la Zambie et la Namibie avaient été éliminées, tandis qu'en 2018 l'Afrique du Sud s'était qualifiée avec le Nigeria.

Les Copper Queens n'ont jamais gardé leur cage inviolée face à une équipe d'Afrique australe en CAN Féminine : un but marqué, quatre encaissés.

Quatre des cinq buts inscrits lors des confrontations entre la Zambie et des équipes d'Afrique australe ont été marqués en première période. La seule exception est le penalty transformé dans le temps additionnel par Linda Motlhalo lors de la demi-finale remportée 1-0 par l'Afrique du Sud en 2022.

Ce sera le deuxième match de CAN Féminine de la Zambie contre un pays frontalier, après la Namibie en 2014.

Le Malawi et la Zambie se sont affrontés à cinq reprises lors du Championnat féminin de la COSAFA. La Zambie compte trois victoires contre deux pour le Malawi.

La Zambie s'était imposée 8-0 en 2002 puis 6-3 en 2017. Le Malawi a ensuite gagné 1-0 en 2020 puis 2-1 en finale en 2023, avant que la Zambie ne prenne sa revanche en demi-finale en 2024 (2-0).

Le Malawi a remporté son premier titre de champion de la COSAFA en 2023 en battant la Zambie, alors tenante du titre, 2-1 en finale.

La Zambie a mis fin au règne du Malawi en s'imposant 2-0 en demi-finale de l'édition 2024, avant de reconquérir le trophée régional.

La Zambie affrontera une nation débutante dans la compétition pour la troisième fois, toujours en phase de groupes.

Après une défaite 2-0 contre la Namibie, novice en 2014, elle avait dominé le Togo, également débutant, 4-1 en 2022.

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Malawi : les chiffres à retenir

Le Malawi a enchaîné deux victoires, contre le Nigeria (3-2) puis l'Égypte (3-1), et totalise six points après deux journées.

Les Malawites sont les premières débutantes depuis l'Angola en 2002 à rester invaincues lors de leurs deux premiers matches de CAN Féminine. Cette année-là, l'Angola avait fait deux nuls avant de s'incliner contre le Cameroun.

En dehors de l'édition inaugurale de 1998, le Malawi est la première sélection débutante à remporter ses deux premiers matches de phase de groupes.

Lors de la première édition, le Nigeria avait gagné ses trois rencontres de groupe, tandis que le Ghana avait remporté ses deux matches dans une poule de trois équipes.

Le Malawi terminera en tête du groupe C et se qualifiera pour les quarts de finale en cas de victoire ou de match nul contre la Zambie.

Les Flames peuvent également se qualifier malgré une défaite si le Nigeria ne bat pas l'Égypte. En cas de victoire nigériane et de défaite malawite, les trois équipes compteraient six points et seraient départagées par les confrontations directes.

Une qualification ferait du Malawi le premier débutant à atteindre la phase à élimination directe depuis le Botswana en 2022.

En excluant l'édition 1998, le Malawi deviendrait seulement le troisième débutant à franchir la phase de groupes, après le Zimbabwe (2000) et le Botswana (2022).

Temwa Chawinga a marqué contre l'Égypte et a trouvé le chemin des filets lors des deux premiers matches du Malawi.

Elle est la première joueuse d'une sélection débutante à marquer lors de deux matches de groupes consécutifs depuis Afie Woedikou avec le Togo en 2022.

Chawinga a également délivré une passe décisive contre l'Égypte, devenant la première joueuse malawite à marquer et offrir une passe décisive dans un même match de CAN Féminine.

Elle est impliquée sur quatre buts depuis le début du tournoi (trois réalisations et une passe décisive).

Le Malawi n'a pas encore réalisé de clean sheet dans la compétition, avec trois buts encaissés en deux matches.

Rose Alufandika est devenue la première joueuse malawite expulsée en CAN Féminine après son carton rouge contre l'Égypte.

Face à l'Égypte, le Malawi a tenté 22 tirs, dont 10 cadrés, ses meilleurs totaux dans un match de CAN Féminine.

Les Malawites ont également obtenu 14 corners contre un seul pour leurs adversaires.

Rose Kadzere a délivré cinq passes clés face à l'Égypte, un record dans cette rencontre.

Elle a également cadré trois tirs, le meilleur total du match.

Zambie : les chiffres à retenir