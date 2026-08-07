Afrique: Les stats d'avant-match / L'heure de vérité dans le Groupe C pour l'Égypte et le Nigeria

L'Égypte et le Nigeria, tenant du titre, s'affrontent ce mercredi 5 août au Stade Olympique de Rabat, lors de la troisième et dernière journée du Groupe C de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine Maroc 2026. Le coup d'envoi sera donné à 21h00 (heure locale), soit 20h00 GMT.

Les faits du match

Il s'agira de la deuxième confrontation entre les deux équipes dans l'histoire de la CAN Féminine. Leur unique précédent remonte à la phase de groupes de l'édition 1998, où le Nigeria s'était imposé 6-0.

L'Égypte n'a affronté qu'une seule équipe d'Afrique de l'Ouest dans l'histoire de la compétition : le Nigeria, en 1998.

Le Nigeria disputera son 10e match de CAN Féminine face à une sélection d'Afrique du Nord.

Les Super Falcons ont remporté six de leurs neuf précédentes confrontations contre des équipes nord-africaines, pour trois matches nuls.

Le Nigeria n'a jamais perdu contre une équipe nord-africaine dans le temps réglementaire. Son unique élimination est intervenue aux tirs au but face au Maroc en demi-finale de l'édition 2022, après un nul 1-1.

Les Nigérianes ont réalisé sept clean sheets lors de leurs neuf précédents matches face à des sélections nord-africaines.

Elles ont inscrit 31 buts et n'en ont concédé que trois, tous face au Maroc lors de deux confrontations.

Le Nigeria est resté muet à deux reprises contre des équipes nord-africaines : lors des matches nuls 0-0 contre la Tunisie en 2008 et contre l'Algérie lors de la dernière édition.

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Égypte : les chiffres à retenir

L'Égypte a perdu ses deux premiers matches du tournoi et débute une CAN Féminine par deux défaites consécutives pour la deuxième fois de son histoire.

En 1998, les Égyptiennes avaient également perdu leurs deux premiers matches (4-1 contre le Maroc puis la RD Congo), avant de s'incliner 6-0 face au Nigeria.

Lors de cette édition, elles ont été battues 6-0 par la Zambie puis 3-1 par le Malawi.

Avec neuf buts encaissés en deux rencontres, elles affichent leur pire total défensif après deux journées dans une même édition (huit en 1998).

Six des neuf buts concédés l'ont été en seconde période, tous après la 60e minute. Les trois autres ont été encaissés après la 25e minute.

L'Égypte n'a perdu ses trois matches d'une même phase finale qu'une seule fois, en 1998.

Les Égyptiennes restent sur trois défaites consécutives en CAN Féminine depuis leur unique victoire dans la compétition (1-0 contre le Zimbabwe en phase de groupes en 2016).

Une nouvelle défaite leur ferait enchaîner quatre revers de suite dans la compétition pour la deuxième fois, après la série entre 1998 et le premier match de 2016.

Elles ont encaissé au moins un but lors de sept de leurs huit matches de CAN Féminine. Leur seul clean sheet remonte au succès contre le Zimbabwe en 2016.

L'Égypte n'a jamais fait match nul dans l'histoire de la compétition.

Pour espérer se qualifier, elle doit battre le Nigeria et compter sur une défaite de la Zambie face au Malawi. En raison du règlement basé sur les confrontations directes entre les trois équipes, une victoire avec au moins 11 buts d'écart serait nécessaire.

serait nécessaire. Après deux matches sans marquer, Eman Hassan a débloqué le compteur égyptien face au Malawi.

Les deux derniers buts de l'Égypte en CAN Féminine ont été inscrits en seconde période.

Les Égyptiennes ont perdu leur dernier match de groupe lors de leurs deux précédentes participations : 6-0 contre le Nigeria en 1998 puis 5-0 contre l'Afrique du Sud en 2016.

Elles n'ont encore jamais marqué lors de leur dernier match de groupe en CAN Féminine.

Face au Malawi, l'Égypte a cadré cinq tirs, son meilleur total depuis le début du tournoi.

La gardienne Maha Shehata a réalisé sept arrêts contre le Malawi après avoir fait face à dix tirs cadrés.

Nigeria : les chiffres à retenir