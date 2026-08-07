Afrique: Le Président de la République poursuit sa visite en Côte d'Ivoire sous le signe de l'innovation, des infrastructures et du développement

En marge de sa visite en République de Côte d'Ivoire, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a consacré cette nouvelle journée à la découverte de plusieurs projets structurants signe palpable du dynamisme économique et du développement urbain de la Côte d'Ivoire.

Le Chef de l'État s'est tout d'abord rendu sur le site destiné à accueillir la future résidence de l'Ambassadeur du Gabon en République de Côte d'Ivoire ainsi que les logements de certains diplomates gabonais. Cette visite lui a permis d'évaluer l'état des lieux d'un projet engagé par le passé mais demeuré inachevé.

Soucieux de doter la représentation diplomatique gabonaise d'infrastructures modernes et adaptées à ses missions, le Président de la République a instruit la démolition complète des ouvrages existants et le lancement d'un nouveau projet conforme aux orientations qu'il a définies, afin d'offrir à la diplomatie gabonaise un cadre à la hauteur de l'image du Gabon.

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La délégation présidentielle a ensuite visité l'usine SCHIBA, première unité ivoirienne spécialisée dans la fabrication de sacs en papier kraft, d'emballages et de contenants divers pour le marché local et régional.

Entièrement financée par des capitaux ivoiriens, cette infrastructure industrielle témoigne de la capacité du secteur privé national à accompagner la transformation économique du pays. Au cours de cette immersion, le Président de la République a découvert les différentes unités de production et échangé avec les responsables du groupe sur les perspectives de développement industriel et les opportunités de coopération avec le Gabon.

Le Président de la République s'est également rendu à la Tour F de la cité administrative de Côte d'Ivoire, appelée à devenir le plus haut immeuble d'Afrique subsaharienne.

Saluant cette réalisation emblématique, le Chef de l'État a félicité le Président Alassane Ouattara pour les importantes transformations engagées à Abidjan, tout en soulignant que le Gabon est également sur une dynamique de modernisation et de développement et que l'Afrique entière demeure en marche.

La visite s'est poursuivie au 4e pont d'Abidjan, infrastructure majeure de mobilité urbaine reliant plusieurs communes de la capitale économique. Le Chef de l'État a notamment découvert le dispositif de péage intelligent, le centre de supervision ainsi que les différents mécanismes de gestion du trafic et d'interventions d'urgence, illustrant l'intégration des nouvelles technologies au service de la mobilité et de la sécurité des usagers.

Enfin, le Président de la République s'est rendu sur les sites d'aménagement destinés au recasement des populations concernées par les grands projets d'infrastructures, notamment ceux liés à la construction du 4e pont. Cette visite lui a permis d'apprécier les solutions mises en oeuvre par les autorités ivoiriennes afin de concilier développement des infrastructures et amélioration des conditions de vie des populations.

À travers cette journée de travail, le Président de la République réaffirme sa volonté de s'inspirer des expériences africaines réussies afin d'accompagner la mise en oeuvre des grands projets structurants du Gabon. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision d'une diplomatie de résultats, tournée vers le partage d'expériences, le renforcement des partenariats et la transformation durable du pays au bénéfice des populations.