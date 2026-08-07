Gabon: Indépendance du pays- Zita Oligui Nguema reçue par Dominique Ouattara

Ce jeudi 6 août 2026, à la Résidence présidentielle, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accordé une audience à Madame Zita Oligui Nguema. Venue à Abidjan avec le Président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema pour prendre part aux festivités du 66e anniversaire de l'indépendance ivoirienne,

La Première Dame gabonaise a effectué une visite de courtoisie à son homologue. L'échange a porté sur leurs actions sociales respectives. Solidarité, appui aux populations vulnérables et développement humain étaient au coeur des discussions, dans une ambiance cordiale et fraternelle.

Au terme de la rencontre, Dominique Ouattara a exprimé sa gratitude et formulé des voeux de bon séjour à la délégation gabonaise. Au-delà du protocole, cette visite illustre la solidité des liens qui lient Abidjan et Libreville.