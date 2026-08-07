Gabon: Minvoul - Une délégation d'élus évalue l'avancement des chantiers présidentiel

Dans la continuité de la vision du Président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, une délégation d'élus du département du Haut-Ntem a effectué une visite de terrain à Minvoul ce 6 août 2025.

Cette descente intervient à la suite des instructions données par le Chef de l'État lors de sa récente visite dans la localité. Objectif : lancer plusieurs chantiers visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Arrivés tard dans la nuit du 5 août, les élus nationaux ont aussitôt entamé les évaluations dès les premières heures de la matinée. La délégation était conduite par la sénatrice Marie Flora Mindze Mi Essone et le député du premier siège Alexis Nnang Ntseme.

Ils étaient accompagnés des autorités locales

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Sur le terrain, les élus ont réaffirmé leur engagement à suivre de près, l'exécution des travaux afin de garantir le respect des engagements pris par le Président de la République au bénéfice des populations de Minvoul.

Cette visite marque la volonté des pouvoirs publics de traduire en actes concrets la politique de développement impulsée par le Chef de l'État sur l'ensemble du territoire national.