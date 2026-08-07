Madagascar: Afrobasket - U18 - Les Ankoay veulent confirmer face au Maroc

Après avoir réussi son entrée en lice face au Gabon, Madagascar affronte le Maroc ce soir. Un nouveau succès permettrait aux Ankoay de valider leur qualification pour les quarts de finale.

La deuxième rencontre des Ankoay revêt une importance capitale dans la course à la qualification à l'Afrobasket U18 qui se joue actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après leur succès arraché face au Gabon (68-65) lors de la première journée, les jeunes Malgaches abordent leur duel contre le Maroc avec une confiance renforcée, mais aussi avec la conscience que rien n'est encore acquis.

Au classement du groupe, Madagascar occupe actuellement la deuxième place (+3) derrière le Mali (+21), leader après sa victoire convaincante contre le Maroc (66-45) mercredi. Le Gabon pointe à la troisième position (-3), tandis que le Maroc ferme la marche (-21). Une situation qui donne un avantage psychologique aux Ankoay, mais qui ne doit pas masquer les difficultés attendues face à une équipe marocaine déterminée à réagir.

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Le scénario est favorable pour Madagascar. Un deuxième succès consécutif placerait quasiment les Ankoay sur la route des quarts de finale, avec une position idéale avant la dernière rencontre de la phase de groupes. À l'inverse, une défaite relancerait totalement la bataille pour les places qualificatives et obligerait les Malgaches à sortir les calculatrices.

Match difficile

Face au Maroc, l'enjeu sera de confirmer les bonnes dispositions affichées contre le Gabon. Les Ankoay ont démontré leur capacité à gérer la pression dans un match serré, notamment dans les dernières minutes grâce au sang-froid d'Abdoul Yvan Hanaffi. Cette capacité à rester concentrés dans les moments décisifs pourrait une nouvelle fois faire la différence.

Le Maroc arrive toutefois avec l'obligation de réagir après son lourd revers face au Mali. Une équipe battue lors de son premier match joue souvent avec davantage d'intensité pour conserver ses chances de qualification. Les Malgaches devront donc se méfier d'une formation capable de hausser son niveau de jeu.

La clé de la rencontre devrait se situer dans la maîtrise défensive et l'efficacité offensive. Madagascar devra limiter les pertes de balle, améliorer son adresse et imposer un rythme qui lui convient. La solidarité collective sera également essentielle face à une équipe marocaine qui cherchera à prendre rapidement confiance.

Avec une victoire déjà au compteur, les Ankoay disposent d'une belle opportunité d'écrire une nouvelle page de leur parcours continental. Une qualification pour les quarts de finale serait une confirmation des progrès réalisés par le basket malgache chez les jeunes et rapprocherait la sélection de son ambition de rivaliser avec les meilleures nations africaines.

« Il faut tout donner contre le Maroc pour assurer notre place en quarts de finale. Ce sera un match difficile, mais avec plus de discipline et une concentration maximale, la séance vidéo du match Mali-Maroc nous donne des idées », confie Angelot Razafiarivony, Directeur technique national de la Fédération malagasy de basketball.