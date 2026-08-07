Le ministre de la sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana a inauguré la Brigade régionale de protection de l'enfance (BRPE) et le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) du Liptako, le vendredi 31 juillet 2026 à Dori.

Dans l'optique de rapprocher les services spécialisés de la police des populations et de lutter efficacement contre la criminalité, le ministre de la sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana a inauguré la Brigade régionale de protection de l'enfance (BRPE) et le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) du Liptako, le vendredi 31 juillet 2026 à Dori. De l'avis du ministre de la sécurité, l'inauguration de ces deux joyaux constitue un jalon majeur dans le renforcement du dispositif national de sécurité intérieure et de la consolidation de l'autorité de l'Etat dans cette partie du Burkina.

Selon lui, la région du Liptako est stratégique, car située au coeur de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et fait face à une convergence de menaces sécuritaires et humanitaires qui endeuillent les populations. Malheureusement, a-t-il déploré, les grandes victimes de cette situation sont à n'en point douter les enfants. « Ils se retrouvent, malgré eux, très souvent exposés à l'exploitation, à la traite, à l'enrôlement forcé, aux mariages forcés et précoces et à d'autres abus plus ignobles les unes que les autres.

Protéger l'enfant, dans un tel contexte, ne relève plus d'une simple obligation morale ou humanitaire. Cela devient un impératif de sécurité nationale et de conscience sociale », a expliqué le commissaire divisionnaire de police. Et de renchérir que la création de la BRPE est la réponse institutionnelle à ce cri silencieux de milliers d'enfants qui n'espèrent que grandir dignement.

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C'est dans cette dynamique qu'il a affirmé que cette nouvelle brigade est composée de personnels spécialement formés, sensibles aux réalités de l'enfance en danger, et dotés d'outils juridiques et techniques nécessaires pour agir avec efficacité et humanité. Il a en outre précisé qu'elle travaillera en étroite collaboration avec les services sociaux, les autorités judiciaires, les organisations non gouvernementales et les familles, car la protection de l'enfance est une oeuvre collective qui ne peut réussir sans une mobilisation de tous.

Le terrorisme ne se développe jamais isolément

A propos du SRPJ du Liptako, Mahamadou Sana a souligné que sa création répond à une exigence stratégique majeure. A en croire ses dires, le terrorisme ne se développe jamais isolément. « Il s'alimente de réseaux criminels qui assurent son financement, facilitent ses déplacements et soutiennent ses capacités opérationnelles. Trafics d'armes, traite des personnes, contrebande, faux monnayage, cybercriminalité, criminalité économique et financière ou encore blanchiment de capitaux constituent autant de menaces qui nourrissent ou facilitent l'action terroriste », a renseigné le patron de la sécurité burkinabè.

Face à cette criminalité changeante, s'est-il félicité, le service régional de la police judiciaire s'affirme comme un maillon essentiel du dispositif de sécurité. C'est pourquoi, il a indiqué que grâce à cette nouvelle unité spécialisée, la région du Liptako disposera désormais d'une capacité renforcée d'investigation pour conduire les enquêtes les plus complexes, démanteler les réseaux criminels, consolider des procédures judiciaires rigoureuses et traduire leurs auteurs devant les juridictions compétentes.

« Je l'affirme avec la plus grande fermeté, au Liptako, nul ne doit espérer échapper à la loi. L'impunité n'y trouvera désormais aucun refuge », a insisté le ministre de la sécurité. Pour sa part, le directeur régional de la police nationale du Liptako, le commissaire principal de police, Namagna Traoré a salué les efforts du ministre Sana pour non seulement sa contribution à la réalisation des deux infrastructures mais également, à être témoin de leur inauguration. « Cela nous réconforte et nous galvanise à maintenir la dynamique enclenchée pour nous rapprocher davantage des populations.

Ces nouveaux bâtiments viendront accroitre considérablement la capacité d'accueil de nos services tout en contribuant à l'augmentation de l'offre de services de sécurité de notre chère région combien résiliente », a-t-il fait savoir. Camarade Traoré a saisi l'occasion pour traduire tout son dévouement et celui de ses collaborateurs à offrir davantage de services aux populations. Pour terminer, il a rassuré les plus hautes autorités du pays des Hommes intègres que les joyaux feront l'objet d'un usage saint et responsable. -