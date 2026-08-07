Burkina Faso: Normes et qualités dans le génie civil - Emile Nacoulma décrypte les défis et opportunités pour les infrastructures de bâtiment

L'étudiant Emile Nacoulma a présenté, le lundi 3 août 2026, à l'Institut supérieur de technologies (IST) à Ouagadougou, son travail de recherche de fin de cycle pour l'obtention du diplôme de Master en génie civil. Le mémoire a porté sur le thème : « Normes et qualités dans le génie civil : défis et opportunités pour le développement durable des infrastructures de bâtiment au Burkina Faso ».

Au Burkina Faso, en dépit de l'existence de plusieurs textes réglementaires dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, des difficultés persistent. Il s'agit notamment de la faible application des normes techniques, l'utilisation de matériaux de qualité variable, l'insuffisance des contrôles de chantier, le manque d'essais de laboratoire, la faible qualification de certains intervenants et le non-respect des prescriptions techniques. Ces insuffisances entraînent régulièrement des désagréments tels que les fissures, les affaissements, les dégradations précoces et parfois les effondrements d'ouvrages.

Face à cette problématique, l'étudiant Emile Nacoulma a décidé de se pencher dans son étude de fin de cycle pour l'obtention du Master en génie civil, sur les défis et les opportunités de l'application des normes et qualités dans le développement durable des infrastructures dans un Burkina Faso en pleine construction. Devant un jury d'experts en génie civil, l'impétrant a démontré l'intérêt scientifique, professionnel et socio-économique de son travail de recherche qui vise à contribuer à enrichir les connaissances sur le lien entre normes, qualité des constructions et développement durable au Burkina Faso, tout en fournissant des éléments utiles aux acteurs du secteur pour améliorer la performance, la sécurité et la durabilité des infrastructures.

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Le jury a salué la pertinence du thème, précisant que « l'étude a été bien menée selon les règles de l'art ». Il a félicité l'impétrant pour son engagement et sa capacité d'écoute. Et c'est par une note de 17,22/20 que le jury a sanctionné le travail. « Je suis satisfait de cette note au regard du travail abattu. Je voulais vraiment contribuer à l'amélioration de l'application des normes et des exigences de qualité sur le terrain », a soutenu l'impétrant Nacoulma.