Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, au cours d'une conférence de presse, a lancé les préparatifs de la 26e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), jeudi 6 août 2026, à Ouagadougou.

Le compte à rebours a démarré pour l'édition 2026 du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO 2026). A moins de deux mois de l'ouverture de la 16e édition, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a officiellement donné le coup d'envoi des préparatifs au cours d'une conférence de presse, jeudi 6 août 2026, à Ouagadougou.

Le Président du comité d'organisation (PCO), Bètamou Fidèle Aymar Tamini, au nom du ministre chargé du Tourisme et des organisateurs, a indiqué que cette édition est prévue, du 22 au 27 septembre 2026, au parc d'exposition du SIAO sur le thème : « Financement des projets structurants : un levier pour le développement du tourisme ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le SITHO 2026 ambitionne, a-t-il poursuivi, de mobiliser 50 000 visiteurs, 500 exposants, 10 pays participants et 30 professionnels de voyages à l'excursion Educ'Tour. Bètamou Fidèle Aymar Tamini a rappelé que le tourisme est bien plus qu'un secteur économique, car, il constitue un levier stratégique de croissance, de création d'emplois décents et un puissant instrument de rayonnement de l'image du Burkina Faso sur la scène internationale.

Il a relevé que le thème du SITHO 2026 met en avant la nécessité de mobiliser des ressources financières adaptées pour stimuler l'investissement, consolider l'offre touristique nationale et renforcer la compétitivité du secteur. Le PCO a aussi annoncé que le SITHO 2026 se veut un cadre de réflexion et d'innovation, où les projets rencontreront des investisseurs et les ambitions deviendront des réalisations.

Durant six jours, a-t-il poursuivi, le Burkina Faso accueillera des opérateurs économiques, des institutions financières, des offices de tourisme, des chercheurs, des startups, des médias et des délégations venus de plusieurs pays africains. Fidèle Aymar Tamini a rassuré que le programme sera riche et diversifié. Il a cité parmi les activités le forum des acteurs du tourisme de la Confédération des Etats du Sahel (AES), des rencontres B to B, une sortie Educ'Tour pour faire découvrir les richesses touristiques du pays, des concours professionnels valorisant les métiers du tourisme et de l'hôtellerie, un village SITHO, des visites virtuelles, des excursions grand public, des plateaux d'expression culturelle et artistique ainsi que des expositions.

Une vitrine de communication

Selon le directeur général de Faso Tourisme, Sumaïla Kagoné, le premier objectif du SITHO, c'est d'abord de positionner le Burkina Faso comme une destination touristique au niveau régional et sous régional. « Ce pari est en train d'être gagné, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en phase d'être le deuxième plus grand salon du tourisme en Afrique », a-t-il ajouté. Pour lui, le pays des Hommes intègres est une porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest et le SITHO est une vitrine qui permet de communiquer sur la destination du Burkina, de présenter les potentialités touristiques dont-il dispose et également d'accueillir d'autres pays amis qui viennent au SITHO pour proposer leurs produits touristiques.

Il a, par ailleurs, appelé l'ensemble des acteurs à s'impliquer pour proposer des produits très compétitifs. La directrice du marketing et de la communication de Faso Tourisme, Hélène Sebogo, a annoncé que des stands seront mis à la disposition des acteurs du tourisme et des partenaires durant cette édition du SITHO 2026. Le site est disponible pour tous ceux qui désirent avoir plus d'informations. En réponse aux questions des journalistes, la directrice du marketing et de la communication de Faso Tourisme a confié que le Mali et le Niger sont les invités spéciaux de ce salon. Elle a précisé πque le Guiriko est la région invitée d'honneur pour cette 16e édition.