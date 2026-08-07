Burkina Faso: Soirée des contes en mooré dans le Yatenga - Désormais, tous les samedis soir au palais de Weranga Naaba Saaga II

Le Weranga Naaba Saaga II a lancé officiellement, la « Soirée des contes en mooré dans le Yatenga », le mercredi 5 août 2026, en présence des autorités administratives et des acteurs culturels.

Préserver le riche patrimoine culturel du royaume du Yatenga et le transmettre aux jeunes générations. C'est l'ambition du Weranga Naaba Saaga II qui a lancé, le mercredi 5 août 2026, à Ouahigouya, son émission dénommée : « Soirée des contes en mooré dans le Yatenga ». La cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités administratives, des acteurs culturels et des gardiens de la tradition, marque le début d'une initiative dédiée à la sauvegarde de l'identité culturelle et au renforcement du vivre-ensemble.

Désormais, chaque samedi soir à partir de 20h , le palais de Weranga Naaba Saaga II accueillera des jeunes venus écouter les anciens raconter les histoires qui ont façonné la société moaaga depuis des générations. Le promoteur de l'initiative, Weranga Naaba Saaga II, a indiqué que les contes constituent une richesse inestimable qu'il est impératif de préserver. Selon lui, un peuple qui oublie son histoire et ses traditions perd progressivement son identité. « Les contes ne sont pas de simples histoires destinées à distraire. Ils renferment la sagesse de nos ancêtres, enseignent les bonnes valeurs et forgent le caractère des jeunes. Si, nous voulons construire une société forte et unie, nous devons d'abord préserver notre héritage culturel.

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Chaque samedi soir, notre palais sera une véritable école de la tradition où les anciens transmettront leur savoir aux nouvelles générations conformement à la RPP de Ibrahim Traoré», a-t-il déclaré. Le promoteur a également invité les jeunes à participer massivement à ces soirées afin de s'approprier les valeurs qui ont toujours fait la force du royaume du Yatenga. Il a salué la disponibilité des vieux sages qui ont accepté de mettre leur expérience au service de la jeunesse. Les différents intervenants ont unanimement souligné que cette activité contribuera également à lutter contre la perte des repères culturels observée chez certains jeunes, tout en favorisant le dialogue entre les générations.

Le directeur provincial chargé de la culture du Yatenga, Souleymane Ouédraogo, a, pour sa part, félicité le Weranga Naaba Saaga II pour cette initiative qu'il considère comme une contribution majeure à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Selon lui, la soirée des contes au royaume de Yatenga est une initiative qui rentre dans la vision des plus hautes autorités du pays. « La culture est le socle du développement d'une nation. Les contes constituent une bibliothèque vivante qui transmet les savoirs, les valeurs morales et les repères identitaires. En créant cet espace de dialogue entre les anciens et les jeunes, le royaume du Yatenga participe activement à la préservation de notre patrimoine culturel et au renforcement de la cohésion sociale », a-t-il soutenu.