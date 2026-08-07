Burkina Faso: Commission technique spéciale chargée du retrait des permis de conduire - 35 dossiers examinés à Pouytenga

La direction générale des transports terrestres et maritimes, à travers la commission technique spéciale chargée du retrait des permis de conduire, a tenu, les 3 et 4 août 2026, à Pouytenga, sa deuxième session foraine de l'année.

La deuxième session foraine de la Commission technique spéciale chargée du retrait des permis de conduire (CTSRPC), a tenu sa promesse à la gare routière de Pouytenga en présence de l'ensemble des acteurs concernés. 35 dossiers de conducteurs impliqués dans des accidents mortels de la circulation routière ont été examinés. Les travaux de cette session ont porté essentiellement sur l'examen des dossiers de constats d'accidents et des séances de sensibilisation sur des comportements à risque d'accidents.

Lors de cette session, les 3 et 4 août 2026, les populations de Pouytenga ont été informées de l'existence et du rôle de la CTSRPC. Et, ils ont bénéficié des séances de sensibilisation sur les comportements à risques d'accidents par les membres de l'Office national de la sécurité routière (ONASER). A entendre le directeur général des transports terrestres et maritimes, Sibdi Vincent Tougouri, « au cours de cette deuxième session, la commission a regardé dans quelles circonstances les accidents se sont produits et va prononcer des sanctions administratives allant de la restitution ou du retrait temporaire ou définitif du permis de conduire à l'encontre du conducteur fautif ou bien l'intéressé reparte à l'école pour faire le permis de conduire », a-t-il fait savoir.

Le directeur général des transports terrestres et maritimes est revenu sur les cas d'accidents constatés au cours du premier semestre de 2026, révélés dans le rapport produit par des services compétents en la matière.

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Le strict respect du Code de la route

« Le non-respect des panneaux de stop, l'excès de vitesse et l'usage du téléphone au volant, sont des infractions en raison de leur gravité et de leurs conséquences, ont retenu l'attention de la commission », a-t-il confié.

Ahmed Konaté, un conducteur de remorque, impliqué dans un accident produit le mois de janvier dernier selon ses dires, a vu son dossier examiné par la commission CTSRPC. Il a invité les conducteurs et tout usager de la route, après que la commission ait prononcé la restitution de son permis de conduire, au strict respect du Code de la route et à bannir tout comportement incivique en circulation routière.

Au regard de l'importance que revêt cette session, le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a invité les populations et surtout les acteurs concernés par la session à profiter de chaque moment de cette session pour comprendre et s'interroger sur les facteurs de risques d'accidents de la circulation routière. Il a salué le travail abattu par la direction générale des transports terrestres et maritimes à travers l'organisation desdites sessions.