Cote d'Ivoire: Vitrine de la mobilité intelligente ivoirienne - Le président Oligui Nguema découvre le 4e Pont d'Abidjan

En marge de sa visite d'État en Côte d'Ivoire à l'occasion des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance, le Président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué, ce jeudi 6 août 2026, une visite du 4e Pont d'Abidjan. Cette immersion lui a permis de découvrir l'une des infrastructures routières les plus modernes du pays, symbole de la transformation urbaine engagée par les autorités ivoiriennes.

Accompagné de responsables techniques et institutionnels, le Chef de l'État gabonais a parcouru les principales installations de cet ouvrage stratégique qui relie les communes de Yopougon, d'Attécoubé, d'Adjamé et du Plateau, contribuant ainsi à fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan.

Au cours de cette visite, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est particulièrement intéressé au système de péage intelligent mis en place sur l'infrastructure. Les explications fournies par les responsables du projet lui ont permis d'apprécier le fonctionnement de ce dispositif numérique, conçu pour réduire les temps d'attente, optimiser la collecte des péages et améliorer l'expérience des usagers.

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Le Président gabonais a également visité le centre de supervision du 4e Pont, véritable tour de contrôle de l'infrastructure. Équipé de technologies de pointe, ce centre assure la surveillance en temps réel du trafic grâce à un réseau de caméras et de capteurs. Il coordonne également les interventions en cas d'incident afin de garantir la fluidité de la circulation et la sécurité des automobilistes.

Cette étape a mis en lumière le recours croissant aux solutions numériques dans la gestion des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Entre péage intelligent, gestion automatisée du trafic et dispositifs d'intervention d'urgence, le 4e Pont illustre la volonté des pouvoirs publics de moderniser les services de mobilité tout en renforçant la sécurité des usagers.

Au-delà de la découverte d'un ouvrage d'envergure, cette visite témoigne de l'intérêt porté par le Chef de l'État gabonais aux innovations développées en Côte d'Ivoire dans les domaines des infrastructures et des transports. Elle s'inscrit également dans une dynamique de partage d'expériences entre les deux pays, qui entendent renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques.

Par son niveau d'équipement technologique et son rôle dans l'amélioration de la mobilité urbaine, le 4e Pont d'Abidjan s'impose aujourd'hui comme une référence régionale en matière d'infrastructures intelligentes et de gestion moderne du trafic.