Gabon: Aux cotés de la Première Dame, le Président Oligui Nguema échange avec la diaspora de Côte d'Ivoire

En marge de sa visite en République de Côte d'Ivoire, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, a rencontré ce jour la communauté gabonaise établie en Côte d'Ivoire. Il réaffirme sa vision d'une diaspora pleinement associée au développement du Gabon.

Dans son mot de bienvenue, l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Gabon en République de Côte d'Ivoire a salué la dynamique impulsée par le Président de la République en matière de diplomatie active, tout en mettant en lumière les nouvelles perspectives de coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Il a également exprimé la profonde gratitude des diplomates gabonais pour les réformes engagées en faveur de l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie.

Prenant la parole au nom de la communauté gabonaise de Côte d'Ivoire, sa représentante a réaffirmé l'attachement indéfectible de la diaspora aux institutions de la République ainsi que son engagement à contribuer au rayonnement du Gabon.

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Elle a présenté les avancées enregistrées avec la création d'un cadre fédérateur réunissant les principales associations de la diaspora, notamment l'Association des Gabonais de Côte d'Ivoire, l'Association des Étudiants et Stagiaires Gabonais, ainsi que la Plateforme des Entrepreneurs et Professionnels Gabonais.

La communauté a également exprimé plusieurs préoccupations portant notamment sur l'accès aux dispositifs d'accompagnement au retour et à l'entrepreneuriat, l'éligibilité des jeunes de la diaspora au programme Taxi Gab, les retards de paiement des bourses et des frais de scolarité, les allocations destinées aux nouveaux bacheliers, les difficultés liées au renouvellement des passeports et à l'enrôlement en ligne, ainsi que la nécessité de renforcer la protection sociale des Gabonais établis en Côte d'Ivoire, à travers une coopération entre les organismes de sécurité sociale des deux pays et la mise en place d'une assurance maladie adaptée.

En réponse, le Président de la République a réaffirmé qu'à chacun de ses déplacements à l'étranger, il tient à rencontrer ses compatriotes, rappelant que, partout où ils se trouvent, ils demeurent avant tout des Gabonaises et des Gabonais.

Il a exprimé sa gratitude au Président Alassane Ouattara pour l'accueil et l'hospitalité réservés à la délégation gabonaise, saluant les importantes réalisations engagées en Côte d'Ivoire ainsi que les efforts de bâtisseur de son homologue.

Il s'est également réjoui de la participation, pour la première fois, du Gabon aux festivités de l'indépendance ivoirienne, avec un détachement militaire composé notamment d'officiers formés à Bouaké ainsi qu'une représentation des peuples autochtones Baka, symbole de la richesse culturelle nationale.

Revenant sur les engagements pris lors de sa précédente rencontre avec la diaspora en décembre 2025, le Chef de l'État a annoncé le déploiement, avant la fin de l'année, d'une mission spéciale chargée de l'établissement et du renouvellement des passeports, de l'enrôlement des compatriotes ainsi que de la délivrance de la Carte Nationale d'Identité. Il a instruit le ministère en charge des Affaires étrangères et de la Diaspora de veiller à la mise en oeuvre effective de cette opération, réaffirmant son principe de gouvernance : « Ce que je dis, je le fais. »

Le Président de la République a ensuite salué le comportement exemplaire de la communauté gabonaise de Côte d'Ivoire, l'invitant à demeurer un véritable ambassadeur du Gabon. Il l'a exhortée à promouvoir les atouts économiques du pays, à attirer davantage d'investisseurs et à contribuer activement au rayonnement de la Nation, rappelant que l'image que véhicule chaque Gabonais à l'étranger est aussi celle du Gabon.

Enfin, le Chef de l'État a lancé un appel à tous les compatriotes désireux de participer à l'essor national à revenir investir, créer des entreprises et mettre leurs compétences au service du développement du pays.

Il a rappelé que « le Gabon nouveau que nous construisons a besoin de tous ses enfants, où qu'ils se trouvent », avant d'instruire l'Ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire de poursuivre son accompagnement de proximité auprès de la communauté et d'inviter les compatriotes à se faire connaître de la représentation diplomatique.

Cette rencontre, placée sous le signe de l'écoute, du dialogue et de la responsabilité, traduit la volonté constante du Président de la République de renforcer les liens entre la Nation et sa diaspora, qu'il considère comme un partenaire stratégique du développement et du rayonnement du Gabon.