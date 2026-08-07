Gabon: L'Honorable Rodrigue Bokoko à Mboungou Badouma (District de Mounana)

L'Honorable Rodrigue Bokoko a effectué une visite à Mboungou Badouma, le Jeudi 30 juillet dernier, dans le district de Mounana. Il a procédé à la remise d'un important lot de matériels de pêche au profit des populations du regroupement des villages, en présence du Sous-préfet, du Chef de Canton, des autorités locales et des populations venues nombreuses pour cette cérémonie.

Ce don, destiné à la mise en place d'une coopérative de pêche, vise à promouvoir les activités génératrices de revenus, favoriser l'autonomisation des populations, créer des emplois et contribuer au développement socio-économique de cette localité.

Dans son allocution, l'Honorable Rodrigue Bokoko a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce précieux matériel, à le préserver et à en assurer une gestion responsable afin qu'il profite durablement à toute la communauté.

Il a rappelé que ces équipements constituent un véritable outil de développement, capable d'améliorer les conditions de vie des populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Profitant de cette rencontre, il a également invité les populations à cultiver les valeurs d'unité, d'amour, de paix, de cohésion sociale, de solidarité et d'inclusivité, conformément à la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui oeuvre pour un Gabon uni, prospère et tourné vers un développement équitable.

Très touchées par ce geste, les populations ont exprimé leur profonde gratitude au Président de la République ainsi qu'à son représentant, l'Honorable Rodrigue Bokoko, saluant une vision fondée sur le partage, la proximité, l'égalité des chances et le développement de toutes les localités du pays.

Au cours des échanges, les populations ont également formulé plusieurs doléances, notamment en faveur de employabilité des jeunes du regroupement des villages de Mboungou Badouma, ainsi que de la réhabilitation de la route d'accès, dont l'état de dégradation très avancé constitue un frein au développement de la localité.

Cette visite s'est achevée dans une ambiance fraternelle, conviviale et festive, marquée par des échanges chaleureux entre les autorités et les populations, témoignant d'une volonté commune de bâtir un avenir meilleur pour le regroupement des villages de Mboungou Badouma.