Gabon: Entretien entre le Président Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue ivoirien

7 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

En séjour en République de Côte d'Ivoire, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu ce jour en audience par S.E Alassane Ouattara.

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux Chefs d'État de réaffirmer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent la République gabonaise et la République de Côte d'Ivoire, ainsi que leur volonté commune de poursuivre leur renforcement au service des intérêts de leurs peuples.

Pour rappel, le Chef de l'État séjourne à Abidjan à l'invitation de Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, afin de prendre part, le 7 août prochain, aux festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, auxquelles le Gabon est convié en qualité d'invité d'honneur.

La présence du Chef de l'État en Côte d'Ivoire traduit la volonté de consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

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