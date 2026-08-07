Cote d'Ivoire: An 66 de l'Indépendance - L'Inde, la Guinée, le Bénin, le Gabon donnent une dimension internationale au défilé de Yopougon

La Côte d'Ivoire a célébré, ce vendredi 7 août 2026, le 66e anniversaire de son indépendance dans une atmosphère de solennité, de fierté nationale et de coopération internationale. Point culminant des festivités, le traditionnel défilé militaire, organisé sur le boulevard de la Solidarité à Yopougon, a réuni les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ainsi que des contingents militaires venus de plusieurs pays amis.

Présidée par le Chef de l'État, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, la cérémonie a offert un spectacle haut en couleur, marqué par la discipline des troupes, les sonorités des musiques militaires et la démonstration des capacités opérationnelles des forces armées. La présence des forces spéciales guinéennes, invitées d'honneur de cette édition, a constitué l'un des temps forts du défilé.

Leur passage, caractérisé par une marche cadencée, une grande rigueur et une impressionnante synchronisation, a suscité de nombreux applaudissements. Cette participation traduit la solidité des relations entre Abidjan et Conakry, et illustre la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les soldats guinéens ont ainsi défilé sous le regard du Premier ministre de la République de Guinée et des autorités ivoiriennes.

Le Bénin, le Gabon et l'Inde au rendez-vous

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Outre la Guinée, le Bénin, le Gabon et l'Inde ont également pris part à cette grande parade militaire. Leur présence a donné une dimension internationale particulière à la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance.

Le détachement béninois, composé en grande partie de femmes militaires, a particulièrement retenu l'attention du public. Les soldats ont été chaleureusement applaudis pour leur prestation et leur discipline.

Les militaires gabonais ont, eux aussi, conquis le public par leur passage, marqué notamment par une touche traditionnelle qui a apporté une note culturelle au cérémonial militaire.

L'Inde, représentée par un détachement militaire, a également participé à cette célébration. Sa présence témoigne du renforcement des relations entre New Delhi et Abidjan, notamment dans les domaines de la défense et de la coopération stratégique.

Placées sous le commandement du général de brigade, Tibé Bi Lopoua Toussaint, commandant des forces spéciales ivoiriennes, les troupes nationales ont constitué le coeur de cette parade. Forces armées, gendarmerie nationale, police nationale, forces spéciales et formations paramilitaires ont défilé devant le Chef de l'État et les populations. Le capitaine Kouadio Adebo, chef de musique de la Garde républicaine, a donné le ton à cette cérémonie.

Les musiques de la gendarmerie nationale et de la police nationale ont accompagné les différentes formations, donnant au défilé une dimension à la fois militaire et populaire. Avant le passage des troupes, le chef de musique a appelé à faire de cette harmonie le symbole de « notre force commune » et de l'engagement collectif en faveur de la paix et de la construction nationale.

Un message de confiance aux populations

Au-delà du spectacle, le défilé militaire avait également une forte portée symbolique. Il visait à raffermir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations, premières bénéficiaires de l'offre sécuritaire. La parade a ainsi permis de mettre en évidence la discipline, la cohésion et la disponibilité des forces ivoiriennes, tout en adressant un message de fermeté à ceux qui pourraient nourrir des projets préjudiciables à la nation.

Le ciel de Yopougon transformé en théâtre aérien

Autre moment spectaculaire : le défilé aérien. Des aéronefs de reconnaissance, de renseignement, de surveillance et d'attaque ont survolé le site des festivités, donnant à voir les capacités récemment renforcées de l'armée de l'air ivoirienne. Des hélicoptères légers de reconnaissance et d'attaque, suivis d'autres aéronefs dédiés aux opérations militaires, ont participé à cette démonstration.

Ces moyens, acquis dans le cadre de la Loi de programmation militaire, illustrent les efforts engagés par la Côte d'Ivoire pour moderniser son outil de défense. Pour cette 66e fête nationale, Yopougon a donc été le théâtre d'un défilé où la puissance militaire s'est conjuguée à la diplomatie, à l'unité nationale et à la coopération internationale.

Le thème du défilé militaire du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré le 7 août 2026, est : « Forces de Défense et de Sécurité, au service de la paix, de l'unité et du développement ».