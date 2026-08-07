Togo: Le chaînon manquant du développement rural

Une banque agricole dédiée aux TPME du secteur pourrait constituer un levier décisif pour leur développement. C'est une idée évoquée depuis plusieurs années, régulièrement remise sur la table par les acteurs du monde agricole, sans jamais vraiment aboutir.

L'agriculture constitue la base de l'économie togolaise. Elle emploie une part significative de la population active, structure l'économie rurale et reste l'un des piliers de la sécurité alimentaire du pays.

Pourtant, derrière ce rôle central se cache une réalité plus contrastée : la majorité des exploitations restent de petite taille, peu mécanisées, et confrontées à un obstacle récurrent, celui du financement.

Les petits agriculteurs peinent en effet à développer leurs activités, faute d'accès à des financements bancaires adaptés.

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Les établissements classiques, principalement tournés vers le commerce et les entreprises urbaines, exigent des garanties souvent hors de portée d'un exploitant agricole : titre foncier, historique bancaire, apport personnel conséquent.

Résultat, les producteurs se retrouvent contraints de puiser dans leurs propres ressources, souvent limitées, pour financer semences, engrais, équipements ou main-d'oeuvre, freinant ainsi leur capacité à investir, à moderniser leur exploitation, et in fine, à sortir d'une agriculture de subsistance pour aller vers une agriculture plus productive et davantage tournée vers l'exportation.

Le pari d'une banque dédiée

D'où l'idée, récurrente, d'une banque spécifiquement conçue pour ce secteur. Contrairement aux établissements commerciaux classiques, une banque agricole pourrait proposer des produits financiers adaptés aux cycles de production agricole, souvent saisonniers et soumis aux aléas climatiques : prêts à taux préférentiels, périodes de remboursement calées sur les récoltes, garanties allégées ou mutualisées, voire des mécanismes d'assurance agricole couplés au crédit.

Une telle structure permettrait aussi de flécher plus efficacement les financements vers des filières jugées stratégiques, comme l'agro-transformation ou l'exportation, plutôt que de laisser le secteur dépendre de financements informels ou de microcrédits souvent insuffisants pour des projets d'envergure.

L'idée est séduisante sur le papier. Mais sa mise en oeuvre reste, par nature, hors de portée des seuls acteurs privés.

Créer une banque dédiée à un secteur jugé peu rentable à court terme par les investisseurs classiques suppose un engagement fort de l'État, seul acteur capable de mobiliser les capitaux nécessaires, d'apporter les garanties initiales et de fixer un cadre réglementaire adapté aux réalités agricoles du pays.