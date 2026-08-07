Togo: Un millier de fusils détruits

7 Août 2026
Togonews (Lomé)

Près d'un millier d'armes à feu réduites en poussière à Lomé. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (CNLPAL) a annoncé vendredi la destruction de ces armes saisies par les forces de défense et de sécurité.

Il s'agit principalement de fusils artisanaux non déclarés, souvent fabriqués localement et échappant à tout circuit de contrôle. Une catégorie d'armes particulièrement difficile à tracer, mais qui alimente régulièrement la délinquance dans certaines zones du pays.

Pour la CNLPAL, la destruction reste le seul moyen véritablement efficace d'empêcher leur réutilisation illicite.

Au-delà de la lutte contre la criminalité ordinaire, l'opération vise aussi à réduire les risques de vol ou de détournement au sein des stocks d'armes légalement détenus, tout en confirmant l'engagement du Togo à respecter les instruments internationaux relatifs au contrôle des armes légères et de petit calibre.

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