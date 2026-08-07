Maroc: Canicule - Un pays sous haute température face aux défis climatiques

Des températures dépassant les 45 °C dans plusieurs régions, des services de santé en état de vigilance, une agriculture fragilisée et des citoyens contraints d'adapter leur quotidien. Chaque été, les épisodes de canicule gagnent en intensité, confirmant que le changement climatique n'est plus une menace lointaine, mais une réalité bien présente au Maroc.

Le thermomètre ne cesse de grimper. Depuis plusieurs jours, le Maroc est confronté à une vague de chaleur exceptionnelle qui touche une grande partie du territoire. Des provinces du Sud aux plaines de l'intérieur, en passant par certaines grandes villes, les températures atteignent des niveaux particulièrement élevés. Face à cette situation, la Direction générale de la météorologie multiplie les bulletins d'alerte, invitant les citoyens à faire preuve de vigilance et à limiter leurs déplacements durant les heures les plus chaudes.

Si les épisodes de fortes chaleurs ont toujours marqué les saisons estivales, leur fréquence et leur intensité semblent aujourd'hui s'accentuer. Les spécialistes s'accordent à dire que ces phénomènes sont directement liés aux effets du changement climatique, qui bouleverse progressivement les équilibres météorologiques de la région méditerranéenne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des villes qui changent de rythme

À Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Béni Mellal ou encore Errachidia, la chaleur transforme les habitudes quotidiennes. Dès la fin de la matinée, les rues se vident peu à peu. Les habitants retardent leurs déplacements, privilégiant les sorties en soirée lorsque les températures deviennent plus supportables.

Dans les quartiers populaires, où toutes les familles ne disposent pas de climatiseurs, les habitants cherchent à lutter contre la chaleur avec des moyens simples : ventilateurs, bouteilles d'eau fraîche, rideaux fermés durant la journée ou rassemblements dans les espaces les plus ombragés.

Les cafés adaptent également leurs horaires, tandis que les plages connaissent une fréquentation exceptionnelle. À Ain Diab, Mohammedia, El Jadida, Agadir ou Tanger, des milliers de familles affluent chaque jour vers le littoral afin de trouver un peu de fraîcheur.

Les travailleurs paient le prix fort

Si certains peuvent rester à l'abri, d'autres n'ont pas ce privilège. Les ouvriers du bâtiment, les livreurs, les agents de nettoyage, les agriculteurs, les vendeurs ambulants ou encore les chauffeurs de taxi poursuivent leurs activités malgré des températures parfois supérieures à 40 °C.

Pour ces professionnels, la chaleur représente bien plus qu'un inconfort. Elle augmente le risque de fatigue, de déshydratation et de coups de chaleur, tout en réduisant les capacités physiques nécessaires à l'exercice de leur métier.

Dans plusieurs chantiers, les horaires sont réorganisés afin de limiter le travail pendant les heures les plus chaudes. Certains employeurs privilégient les interventions tôt le matin ou en fin d'après-midi afin de préserver la santé de leurs employés.

Une pression sur les établissements de santé

Chaque épisode de canicule entraîne une augmentation du nombre de consultations liées aux malaises, aux insolations et à la déshydratation.

Les médecins rappellent que les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques sont les plus vulnérables. Ils recommandent une hydratation régulière, une alimentation légère, l'évitement des activités physiques intenses et une exposition limitée au soleil durant les heures critiques.

Les services de santé insistent également sur l'importance de surveiller les personnes isolées, particulièrement les personnes âgées vivant seules, souvent les premières victimes des fortes chaleurs.

La canicule ne touche pas uniquement les villes. Dans les campagnes, les fortes températures exercent une pression importante sur les exploitations agricoles.

L'évaporation accélérée de l'eau, le stress hydrique des cultures et les difficultés d'irrigation inquiètent les agriculteurs. Les ressources en eau demeurent sous tension après plusieurs années marquées par une baisse des précipitations.

Les éleveurs doivent également protéger leur cheptel contre les températures extrêmes, tout en faisant face à la hausse du coût de l'alimentation animale et aux difficultés d'approvisionnement en eau.

Des incendies qui menacent les espaces forestiers

La chaleur extrême, associée aux vents et à la sécheresse, augmente considérablement le risque d'incendies de forêt.

Chaque été, les équipes des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Protection civile et des Eaux et Forêts sont mobilisées afin de prévenir et de maîtriser les départs de feu.

Les autorités rappellent que la majorité des incendies peuvent être évités grâce à des gestes simples : ne pas jeter de mégots dans la nature, éviter les feux à proximité des espaces forestiers et signaler immédiatement toute fumée suspecte.

Le changement climatique n'est plus une hypothèse

Pour les climatologues, les épisodes de canicule observés ces dernières années traduisent une évolution profonde du climat. Le bassin méditerranéen figure parmi les régions du monde les plus exposées au réchauffement climatique.

Cette réalité impose une réflexion sur l'adaptation des villes marocaines. Développer davantage d'espaces verts, améliorer l'isolation thermique des bâtiments, économiser les ressources en eau et renforcer les systèmes d'alerte deviennent des priorités.

Les experts soulignent également l'importance d'une sensibilisation continue de la population afin d'adopter des comportements responsables face aux épisodes climatiques extrêmes.

Une mobilisation collective indispensable

Au-delà des recommandations des autorités, la lutte contre les effets de la canicule repose également sur la solidarité. Prendre des nouvelles d'un voisin âgé, distribuer de l'eau aux personnes travaillant en extérieur ou sensibiliser les enfants aux risques liés au soleil sont autant de gestes qui peuvent sauver des vies.

La chaleur extrême n'est plus un événement exceptionnel. Elle s'impose progressivement comme l'un des principaux défis climatiques auxquels le Maroc devra faire face dans les années à venir. Adapter les infrastructures, protéger les populations les plus vulnérables et préserver les ressources naturelles apparaissent désormais comme des impératifs.

L'été 2026 rappelle que le changement climatique est déjà à l'oeuvre. Face à cette nouvelle réalité, la prévention, l'adaptation et la responsabilité collective seront les meilleurs outils pour limiter les conséquences de ces épisodes de chaleur qui redessinent progressivement le quotidien des Marocains.