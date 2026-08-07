Maroc: À Tan-Tan, un artisan transmet son savoir-faire à des jeunes en situation de handicap

Le bruit régulier de la scie électrique rompt le silence de l'atelier où des planches de bois prennent progressivement la forme d'objets inspirés du patrimoine hassani. Sous le regard attentif de Maa El Aïnine Foulil, les gestes se répètent avec précision : découper, poncer, assembler, puis apporter les dernières finitions avant de donner naissance à une création artisanale.

Dans cet espace où se côtoient créativité et transmission, l'artisan de Tan-Tan partage aujourd'hui son savoir-faire avec de jeunes en situation de handicap, convaincu que l'apprentissage d'un métier constitue un véritable levier d'insertion sociale et professionnelle.

Spécialisé dans la fabrication d'objets décoratifs en bois, Maa El Aïnine Foulil puise son inspiration dans la richesse de la culture hassanie et des traditions des nomades des provinces du Sud.

Ses créations, entièrement réalisées à la main, revisitent des éléments emblématiques du patrimoine sahraoui à travers des coffrets à thé, des jeux traditionnels, des horloges, des objets décoratifs ou encore des reproductions de la tente hassanie. Le tout avec une touche contemporaine.

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Parmi les pièces qui ont contribué à faire connaître son travail figure un coffret destiné aux accessoires du thé, inspiré des malles que les nomades transportaient jadis au gré de leurs déplacements pour conserver tout le nécessaire à la préparation de cette boisson, véritable symbole d'hospitalité dans la culture sahraouie.

L'artisan a également revisité le jeu traditionnel "Sig", longtemps pratiqué sur le sable, en le transformant en un coffret en bois transportable intégrant une surface de jeu, permettant ainsi de préserver cette tradition tout en l'adaptant aux modes de vie actuels.

Au fil des années, ses créations lui ont permis de participer à plusieurs festivals et salons régionaux et nationaux consacrés à l'artisanat, où elles ont progressivement trouvé leur public. Soucieux d'élargir davantage leur diffusion, il mise également sur les outils numériques, notamment les réseaux sociaux et les applications de messagerie, pour promouvoir ses réalisations et toucher une clientèle plus large.

Mais au-delà de son activité d'artisan, Maa El Aïnine Foulil se consacre désormais à une autre mission qui lui tient particulièrement à coeur : transmettre les compétences qu'il a lui-même acquises.

Formateur dans un centre de formation professionnelle à Tan-Tan, il accompagne des jeunes en situation de handicap dans l'apprentissage des métiers de la décoration et du travail du bois, leur permettant de développer un savoir-faire susceptible de faciliter leur insertion sur le marché du travail.

Dans une déclaration à la MAP, il explique avoir lui-même suivi sa formation dans ce centre avant d'y revenir, quelques années plus tard, en qualité d'encadrant. Une évolution qu'il considère comme une manière de transmettre à son tour ce qu'il a reçu et d'encourager d'autres jeunes à croire en leurs capacités.

L'artisan met également en avant le rôle de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), qui, selon lui, a contribué à doter le centre des équipements et des moyens nécessaires au bon déroulement des formations. Cet appui permet aux bénéficiaires d'apprendre les différentes techniques de travail du bois dans des conditions favorables, et développer des compétences ouvrant la voie à une insertion économique durable.

Pour Maa El Aïnine Foulil, les personnes en situation de handicap disposent d'un potentiel créatif qui ne demande qu'à être valorisé. Dès lors qu'elles bénéficient d'un accompagnement adapté et d'une formation qualifiante, elles sont en mesure de transformer leur passion en activité génératrice de revenus et de contribuer pleinement au développement de leur communauté, explique-t-il.

À travers son parcours, cet artisan de Tan-Tan illustre la manière dont l'artisanat peut conjuguer préservation du patrimoine culturel hassani, innovation et inclusion sociale.

De bénéficiaire d'une formation à formateur, il incarne un modèle de transmission où le savoir-faire devient un vecteur d'autonomisation, offrant à de nombreux jeunes en situation de handicap la possibilité de construire leur propre avenir et perpétuer un héritage culturel séculaire.