Maroc: Festival IMINIG 2026 - Quatre jours pour célébrer un siècle de migration marocaine

Du 8 au 11 août 2026, Agadir deviendra la capitale de la mémoire, de la culture et de la diaspora marocaine. A l'occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l'étranger, l'Association Atelier Ayouz pour la culture et les arts organise la 4e édition du Festival IMINIG, placée cette année sous un thème hautement symbolique: «Cent ans de migration : Racines de l'authenticité et avenir de la cohésion».

Cette édition revêt une portée particulière. Elle marque le centenaire des premières vagues organisées de migration marocaine vers l'Europe et rend hommage à plusieurs générations de Marocains qui, depuis les années 1920, ont contribué au développement économique, social et culturel du Royaume tout en portant son identité à travers le monde.

Un festival qui dépasse le spectacle

Depuis sa création en 2023, le Festival IMINIG s'est imposé comme un rendez-vous inédit consacré aux Marocains du monde. Loin d'être un simple événement artistique, il est devenu un espace de dialogue entre les générations, de transmission de la mémoire migratoire et de valorisation des parcours de la diaspora.

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A travers conférences, rencontres, concerts, ateliers et hommages, IMINIG raconte une autre histoire de la migration : celle des femmes et des hommes qui ont construit des ponts entre le Maroc et le reste du monde.

Cette quatrième édition s'inscrit dans cette continuité en proposant une réflexion sur cent ans de mobilité, de sacrifice, de réussite et d'appartenance.

Une ouverture sous le signe de la mémoire

Le festival s'ouvrira le 8 août sur la Plateforme Mémoire Aït Souss à Agadir, avec une programmation qui mêle patrimoine, musique et transmission. Parmi les artistes attendus figurent notamment :

· Fatima Tassdit

· Titar

· El Haj Aïder

· Aït Lman

· Tifawin Souss

· Hamid Ibraâ

· Saïd Mbarek

· Rachid Deynani

· Omar El Baz

· Mohsen Azayim

· ainsi que le Groupe Intmatn.

Une programmation qui met à l'honneur les différentes expressions artistiques du Souss et des Marocains du monde, entre musique amazighe, patrimoine populaire et créations contemporaines.

Une deuxième journée tournée vers la diversité culturelle

Le 9 août, le festival poursuivra son voyage musical avec une nouvelle série de spectacles réunissant plusieurs figures de la scène artistique marocaine :

· Aïcha Tachinouit

· Arich Ali Chouhad

· Aghrab Atiki

· Amoukal

· Imazaln

· Aïder

· Hafid Zaytouni

· Omar El Khaddari

· Zoubeir El Moudoun

Cette programmation illustre la richesse des expressions culturelles marocaines, tout en créant des passerelles entre les artistes établis au Maroc et ceux de la diaspora.

Un hommage à cent ans d'histoire

Le choix du thème «Cent ans de migration» n'est pas anodin. Il invite à regarder autrement l'histoire migratoire du Maroc.

Des premiers ouvriers recrutés dans les mines françaises aux nouvelles générations de Marocains installés aux quatre coins du monde, la migration a profondément façonné le destin du Royaume. Elle a contribué à son développement économique, nourri sa diversité culturelle et renforcé son rayonnement international.

Le Festival IMINIG entend rappeler que cette histoire ne se résume pas aux transferts financiers ou aux vacances d'été. Elle est avant tout faite de parcours de vie, de mémoire, de transmission et de liens indéfectibles avec le pays d'origine.

Agadir au coeur des retrouvailles

Pendant quatre jours, Agadir accueillera artistes, chercheurs, intellectuels, acteurs associatifs, familles de la diaspora et habitants de la région dans une célébration ouverte à tous.

A travers cette édition, le Festival IMINIG ambitionne de faire de la culture un véritable langage commun entre les Marocains d'ici et ceux d'ailleurs, en célébrant un siècle d'histoire collective et en ouvrant une réflexion sur les défis des nouvelles générations de Marocains du monde.

Du 8 au 11 août 2026, IMINIG invite chacun à redécouvrir une histoire qui appartient à tous : celle d'un peuple qui, depuis cent ans, n'a jamais cessé de faire vivre le Maroc bien au-delà de ses frontières.