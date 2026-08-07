Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire 2026 - Le ministre Nacanabo aux côtés des appelés du site de Saaba

Le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, accompagné de la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako/Traoré, a visité, le vendredi 7 août 2026 à Ouagadougou, le site de l'immersion patriotique obligatoire du Lycée Wend-Pouiré de Saaba.

Depuis le 27 juillet 2026, le site du lycée Wend-Pouiré de Saaba, dans la région du Kadiogo, accueille 699 appelés à l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) 2026. Pour s'imprégner du bon fonctionnement de cette session, le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, et la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako/Traoré, à la tête d'une forte délégation, sont allés au contact des nouveaux bacheliers, le vendredi 7 août 2026.

L'objectif principal de cette visite était de féliciter et d'encourager les pensionnaires du site. Selon le camarade Nacanabo, l'immersion patriotique constitue une innovation majeure de la Révolution progressiste populaire. « Elle amène les élèves, après leur baccalauréat, à comprendre l'importance de l'intérêt national et de l'engagement patriotique, mais surtout à cultiver des valeurs de solidarité, de civisme et de dévouement. C'est une activité primordiale, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le déplacement », a-t-il expliqué.

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Le ministre a souligné la mobilisation globale de la communauté autour de cette initiative : mères à la cuisine, autorités coutumières présentes aux côtés des jeunes, etc. Pour lui, l'enthousiasme et la détermination observés sur place confirment la pertinence de ce choix gouvernemental.

Renforcer le civisme et la solidarité

Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nacanabo a exhorté les jeunes diplômés à tirer le meilleur parti de cette expérience afin de renforcer des valeurs clés (patriotisme, civisme, discipline et solidarité) jugées indispensables à la construction d'une Nation forte et unie.

Rappelant que cette formation va au-delà du cadre scolaire traditionnel, le ministre a affirmé que l'avenir du pays repose sur le terrain de la responsabilité citoyenne. Le gouvernement, a-t-il précisé, entend façonner des citoyens « hautement qualifiés », dotés avant tout d'un « coeur patriotique ».

Nacanabo a également rappelé aux appelés le rôle central qu'ils ont à jouer dans la transformation sociétale en cours : « Nous comptons sur vous. Je souhaite que chacun d'entre vous sorte d'ici fier de ce parcours. Mais cela ne doit pas s'arrêter à la fin de l'immersion : ce site est un laboratoire où vous intégrez des valeurs à appliquer au quotidien », a-t-il déclaré. Il a profité de l'occasion pour saluer le travail des encadreurs civils et militaires engagés dans ce programme à l'échelle nationale.

Au nom de ses camarades, le représentant des appelés, Emmanuel Benaja Yempabou Tindano (1ᣴe compagnie), a indiqué que le séjour se déroulait dans de bonnes conditions. Malgré une prise de contact exigeante au début, l'adaptation a été rapide face au rythme imposé : rassemblement, sport dès 5 heures du matin, modules de civisme et séances de défilé. Il s'est dit vivement encouragé par la visite des autorités gouvernementales.

Sur le plan organisationnel, le proviseur du lycée et chef de centre, Jean-Vincent Socrate, a précisé que la formation repose sur une approche mixte. Les appelés reçoivent des cours civiques dispensés par des intervenants civils sur six modules précis, complétés par un encadrement d'instruction militaire. « L'équipe administrative gère les inscriptions, les dossiers de dérogation ou d'ajournement et assure l'interface entre les appelés, les familles et l'encadrement », a-t-il précisé.

À l'issue des échanges, la délégation a planté des arbres dans le bosquet du site, avant de visiter les infrastructures de base, notamment l'infirmerie, la cuisine et les dortoirs.