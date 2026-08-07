Algérie: Le président de la République présente ses condoléances

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, vendredi, ses sincères condoléances à la famille du défunt moudjahid Cheikh Saïd El Hadj Mohamed Ben Brahim "Kaabache", l'un des éminents savants de l'Algérie.

"C'est avec un coeur résigné à la volonté d'Allah que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appris, ce jour, le décès du moudjahid Cheikh Saïd El Hadj Mohamed Ben Brahim "Kaabache". Né à El Atteuf en 1929, le défunt comptait parmi les éminents savants de l'Algérie. Symbole d'autorité morale et président de l'Association El Nahda de 2002 à 2006, le défunt moudjahid a voué sa vie au service de la religion et de la patrie, en tant qu'exégète du Saint Coran, guide spirituel et figure exemplaire de la réforme religieuse et sociale", lit-on dans le message de condoléances.

"Le défunt a consacré sa vie à la diffusion du savoir et des nobles valeurs de l'Islam, léguant à la postérité un héritage intellectuel et spirituel qui demeura à jamais gravé dans la mémoire de la patrie", a ajouté le président de la République.

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"En cette douloureuse épreuve, le président de la République présente à la famille du défunt, à la famille révolutionnaire, ainsi qu'à ses disciples et à tous ceux qui l'ont connu, ses sincères condoléances, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant de l'entourer de Son infinie miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort. « A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons »".