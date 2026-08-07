Afrique de l'Ouest: Le Togo lève 22 milliards de FCFA en obligations du trésor sur le marché financier de l'UEMOA

7 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Afin de financer son budget 2026, l'Etat du Togo a levé ce vendredi 7 août 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme 22 milliards de FCFA à la suite à son émission d'adjudication simultanée d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans.

Selon UMOA-Titres, organisatrice de l'opération, le montant mis en adjudication était de 22 milliards de FCFA. Le Trésor Public togolais a reçu des investisseurs des soumissions globales de 100,002 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 500,01%.

Le montant des soumissions retenu est de 20 milliards FCFA (exclusivement sur les obligations de 5 ans) et celui rejeté à 78,002 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 22 %.

Les investisseurs qui ont vu leurs soumissions retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,98%.

Le remboursement du capital des obligations se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 27 juillet 2031. Quant au paiement des intérêts, l'émetteur compte le faire annuellement sur la base du taux de 6,35% et ce, dès la fin de la première année.

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