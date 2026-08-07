Ile Maurice: Pointe-des-Lascars - Là où tout s'apaise...

À la pointe nord-est du littoral, entre Poudre-d'Or et Roches-Noires, se trouve un village où la mer occupe une place centrale dans la vie quotidienne. Pointe-des-Lascars, autrefois associé à l'histoire maritime et aux matelots français communément appelés «lascars», conserve aujourd'hui encore une identité particulière, façonnée par la pêche, la spiritualité et un profond attachement à son environnement.

Face à un lagon qui s'étend à perte de vue vers l'océan et l'île Ronde, les pirogues des pêcheurs se balancent doucement au rythme des vagues. Entre le front de mer, le cimetière marin et le parc spirituel, le village offre un paysage paisible, loin de l'agitation des grands centres urbains. Plus qu'un simple lieu de passage, Pointe-des-Lascars est un endroit où habitants et visiteurs viennent chercher paix et sérénité.

Histoire et spiritualité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'un des symboles forts du village reste le Pointe-des-Lascars Spiritual Park, espace dédié à la prière, la méditation et au recueillement. Son temple consacré au dieu Ganesh, entouré de verdure et ouvert sur la mer, attire chaque année de nombreux fidèles et visiteurs en quête de tranquillité. Ici, la spiritualité se mêle à la beauté naturelle du lieu. Le parc est devenu un véritable repère culturel, où différentes générations viennent se recueillir, réfléchir ou simplement profiter d'un moment de paix.

À quelques pas, le cimetière marin, entouré d'arbres centenaires, raconte une partie de l'histoire maritime du pays, avec certaines des plus anciennes tombes de Maurice, dont celles de marins moghols morts en 1789. Non loin de là, la chapelle Saint-Nathanaël domine la route menant vers la plage publique, rappelant la diversité culturelle et religieuse du village.

Une jeunesse attachée aux traditions

Lors de notre visite au parc spirituel, nous rencontrons Poovany Murden, 12 ans, originaire de Saint-Julien. Accompagnée de ses parents, elle est venue rendre hommage à Ganesha après avoir obtenu de très bons résultats scolaires au deuxième trimestre. Élève en Grade 5, elle explique venir à Pointe-des-Lascars deux à trois fois par an.

Poovany Murden, 12 ans, est venue avec ses parents remercier le dieu Ganesh dans le parc spirituel, où règnent calme, spiritualité et harmonie avec la nature.

«Je me sens vraiment calme ici», confie Poovany, heureuse de retrouver l'atmosphère paisible du lieu. Pour elle, comme pour plusieurs visiteurs, Pointe-desLascars représente un espace où l'on peut se reconnecter avec soi-même.

La mer, une histoire de famille

Mais l'identité de Pointe-des-Lascars reste avant tout liée à la mer. Parmi ceux qui incarnent cette relation particulière avec l'océan, figure Frédéric Fanchin, pêcheur depuis l'âge de 14 ans, qui approche aujourd'hui de ses 52 ans. À bord de son bateau installé près du rivage, il raconte son attachement à ce village qui l'a vu grandir. Pour lui, Pointe-des-Lascars est un lieu où règnent solidarité et entraide. «Ici, la communauté est très soudée. Nous vivons comme une famille», explique-t-il.

Frédéric Fanchin, pêcheur depuis l'âge de 14 ans, perpétue la tradition dominicale des régates.

Selon le pêcheur, le village rassemble différentes communautés qui cohabitent harmonieusement. La majorité des villageois sont hindous, mais le village compte également des familles catholiques, tamoules et une famille musulmane. Malgré leurs différences, chacun trouve sa place dans cette communauté où le respect demeure une valeur essentielle. Pour les jeunes, le village dispose d'espaces permettant de pratiquer différentes activités, notamment la pétanque et le football. Chaque dimanche voit l'organisation de petites régates, qui perpétuent ainsi cette relation privilégiée avec la mer.

Un front de mer... en devenir

Au fil des années, le front de mer de Pointe-des-Lascars a vu plusieurs initiatives visant à le mettre davantage en valeur. Un projet d'aménagement avait été envisagé, mais selon les habitants, il n'a pas connu la suite espérée et le site est dans son état initial depuis environ 25 ans.

Certains regrettent que ce lieu, au potentiel touristique et culturel, ne soit pas davantage développé. Un aménagement similaire à d'autres waterfronts de l'île, notamment celui de Mahébourg, pourrait transformer cet espace en véritable lieu de promenade et de rencontre, tout en attirant davantage de visiteurs.

Malgré cela, les habitants restent attachés à leur environnement et apprécient la tranquillité qui caractérise leur village, souhaitant toutefois que ce potentiel soit mieux valorisé tout en préservant l'authenticité de Pointe-des-Lascars.

Au rythme quotidien de la mer

Pour Melissa Arnachellum, rencontrée sur la plage de Pointe-des-Lascars avec ses trois enfants et son chien, ce lieu possède une valeur particulière. «C'est mon petit coin préféré. Nous venons ici pour pêcher le crabe, les ourites ou simplement profiter de la mer.» Depuis son enfance, elle fréquente cette plage où elle a développé un lien profond avec l'océan. «Ici, c'est calme. Nous avons notre église, notre temple et le parc spirituel où toute la communauté peut venir.»

Melissa Arnachellum vient profiter de la plage, de la pêche et partager des moments paisibles avec ses enfants et leur chien.

À Pointe-des-Lascars, la pêche reste une activité importante. Les habitants expliquent cependant qu'il n'existe pas réellement de snack permanent dans le village. Les vendredis et les week-ends, certains proposent des plats devant leur maison, offrant aux visiteurs une occasion de découvrir une cuisine locale simple et authentique.

Une communauté authentique

Le village dispose d'un centre communautaire et d'un jardin d'enfants, des infrastructures qui animent la vie locale. Mais ce qui marque surtout à Pointe-des-Lascars, c'est cette impression d'avoir conservé une certaine authenticité. Ici, les habitants ne cherchent pas seulement à attirer les visiteurs ; ils souhaitent avant tout préserver leur mode de vie basé sur la simplicité, le respect et la proximité.

Entre les chants religieux du parc spirituel, les bateaux des pêcheurs sur le lagon et les rencontres en bord de mer, Pointe-des-Lascars raconte une autre facette de Maurice : celle d'un village où traditions, nature et solidarité continuent de naviguer ensemble.