Cote d'Ivoire: 66e anniversaire de l'indépendance à Tougbo - Le sous-préfet appelle à l'union face à la menace terroriste

À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le sous-préfet de Tougbo, dans le département de Téhini, Louamy Sahi Jack, a appelé les populations, les cadres et les forces vives de la circonscription à renforcer leur cohésion pour consolider la paix et accompagner le développement local.

Placée sous le thème « Forces de Défense et de Sécurité au service de la paix, de l'unité et du développement », la commémoration du 7 août 2026 a été l'occasion, pour le sous-préfet de Tougbo, de rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité pour leur engagement dans la protection des populations et la préservation de la paix dans cette zone frontalière du Burkina Faso.

« Le 7 août est aussi un jour d'hommage », a souligné Louamy Sahi Jack, saluant le « professionnalisme et le sens élevé du devoir » des forces de sécurité qui, selon lui, garantissent au quotidien la paix et la sécurité dans la circonscription.

Préserver Tougbo de la menace terroriste

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Dans son intervention, le sous-préfet a particulièrement insisté sur les enjeux sécuritaires auxquels fait face Tougbo. Il a expliqué que l'action du gouvernement vise non seulement à éloigner la menace terroriste et à préserver l'intégrité du territoire national, mais également à renforcer la résilience des communautés.

Cette stratégie passe, selon lui, par la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base et la mise en oeuvre de programmes sociaux susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations et de les prémunir contre les tentations des groupes extrémistes actifs au Burkina Faso voisin. « L'objectif essentiel des interventions du gouvernement dans notre sous-préfecture consiste à éloigner la menace terroriste, à préserver l'intégrité du territoire national, mais également à favoriser le développement de programmes sociaux de résilience communautaire », a-t-il expliqué.

Des avancées dans plusieurs secteurs

Sur le plan politique, Louamy Sahi Jack s'est félicité du climat apaisé ayant entouré les dernières élections législatives. La présence des principales formations politiques sur le terrain n'a, selon lui, donné lieu à aucun conflit majeur, les consultations s'étant déroulées dans « une discipline républicaine ».

Le sous-préfet a également relevé plusieurs avancées dans les secteurs sociaux. Dans le domaine de la santé, de nouveaux établissements sanitaires ont été construits dans plusieurs villages, contribuant à rapprocher les populations des services de soins.

La jeunesse bénéficie, pour sa part, de différents dispositifs d'insertion professionnelle et de financement d'activités génératrices de revenus. À travers le Programme jeunesse du gouvernement (Pj-Gouv), plusieurs jeunes de Tougbo ont ainsi été directement accompagnés.

Dans le secteur agricole, principal moteur de l'économie locale, le sous-préfet a salué la fixation du prix bord champ de la noix de cajou à 400 Fcfa le kilogramme pour la campagne 2026, estimant que cette mesure contribue à améliorer le pouvoir d'achat des producteurs.

Routes, électrification et éducation

L'électrification des villages se poursuit également dans la circonscription, conformément à l'objectif gouvernemental d'un accès universel à l'électricité. Sur le front des infrastructures routières, Louamy Sahi Jack s'est réjoui de l'avancement des travaux sur les axes Petit Nassian-Kafolo-Téhini et Bidelontedouo-Tougbo.

Pour le représentant de l'administration, ces réalisations constituent des leviers importants pour désenclaver les localités et améliorer les conditions de vie des populations. Le secteur de l'éducation n'a pas été oublié. Le sous-préfet a félicité l'ensemble des acteurs du système éducatif pour les résultats enregistrés aux examens à grand tirage de la session 2026. Au Cepe, les performances ont « frôlé les 100 % ». Au Bepc, le collège moderne Badjoré Ouattara de Tougbo s'est classé 9e sur 24 établissements dans la région du Bounkani.

Après les dégâts des tornades, la prudence recommandée

La commémoration a été l'occasion d'évoquer les intempéries qui ont durement touché la circonscription ces derniers mois. La tornade survenue dans la nuit du 11 mai 2026 à Kalana-Bavé, particulièrement violente, a causé d'importants dégâts matériels, sans toutefois faire de victime. Le sous-préfet a renouvelé sa compassion aux populations sinistrées et appelé les habitants à davantage de prudence pendant cette saison pluvieuse.

En conclusion, Louamy Sahi Jack a lancé un appel aux cadres, aux filles et aux fils de Tougbo à privilégier l'union et l'entente afin d'accompagner le développement de la circonscription et de contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire plus forte. « Vive la République ! Vive la Côte d'Ivoire ! Vive la sous-préfecture de Tougbo ! », a-t-il lancé avant de souhaiter une bonne fête de l'indépendance à l'ensemble des populations.