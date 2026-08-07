Cote d'Ivoire: An 66 de l'indépendance à Sandegué - Le préfet rend hommage au Président Ouattara pour la consolidation de la paix

La ville de Sandegué, dans la région du Gontougo, a célébré, le vendredi 7 août 2026, le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, le préfet du département de Sandegué, Gbey Gué Antoine, a tenu à rendre un vibrant hommage au Président de la République, Alassane Ouattara.

Selon lui, « son ambition est de bâtir une grande nation stable, ambitieuse et solidaire. Nous devons avancer ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix, un pôle de confiance et un modèle de développement endogène, inclusif et durable ».

Il s'est félicité du fait que le Pnd 2026-2030 accorde une place importante à la paix sociale et à la stabilité durable. Dans cette perspective, selon notre source, le département de Sandegué s'inscrit dans la vision du Chef de l'État, où la sécurité et la tranquillité règnent. Il a fait observer que les forces de l'ordre veillent au maintien de la sécurité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le domaine de l'éducation, Gbey Gué Antoine a souligné que ce secteur doit constituer une priorité pour tous, en offrant aux garçons comme aux filles les mêmes chances d'accéder à la scolarisation. Au cours de l'année scolaire 2025-2026, 9 650 élèves ont été enregistrés contre 9 318 l'année scolaire précédente.

Il a exhorté les parents d'élèves à poursuivre leurs efforts afin d'assurer un meilleur suivi des apprenants, dans le but de réduire les cas de grossesses en milieu scolaire (18) et les abandons scolaires (48), afin de favoriser leur maintien dans le système éducatif.

Concernant la santé, Gbey Gué Antoine a invité, en particulier, les femmes à fréquenter les établissements sanitaires pour leur bien-être. Il a également exhorté les populations à adhérer massivement à la Couverture maladie universelle (Cmu) en se faisant enrôler.

Abordant la question de la sécurité foncière, il a indiqué que la délimitation des parcelles est en cours. « Une opération qui doit nous permettre de moderniser notre agriculture et de nous éloigner des conflits », a-t-il ajouté. Il a, par ailleurs, appelé les populations à poursuivre leur engagement et les jeunes à éviter l'oisiveté.

Enfin, le préfet a exprimé sa reconnaissance au ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, Kobenan Kouassi Adjoumani, ainsi qu'au député de Sandegué, Ouattara Aboubacar, et au maire, Ouattara Daouda, pour les efforts consentis en faveur du développement local et pour leur soutien aux missions des autorités administratives.