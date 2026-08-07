Cote d'Ivoire: 66e anniversaire de l'indépendance à Aboisso - Guerre déclarée contre l'orpaillage illicite et le transvasement illégal du gaz butane

7 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Christian Dallet

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Aboisso, le vendredi 7 août 2026, a donné l'occasion au préfet de la région du Sud-Comoé, préfet du département d'Aboisso, Ibrahima Cissé, de dénoncer l'orpaillage illicite et le transvasement illégal du gaz butane.

Selon une correspondance particulière, il a annoncé le renforcement des mesures répressives afin de mettre fin à ces pratiques.

Le préfet Ibrahima Cissé a renouvelé la détermination de l'État à combattre ces phénomènes, qui constituent des menaces pour la sécurité des populations et la préservation de l'environnement dans le Sud-Comoé.

En effet, les terres agricoles, les forêts et les cours d'eau sont affectés, ce qui compromet les moyens de subsistance des populations et hypothèque l'avenir des générations futures.

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À cet effet, il a mis en garde les auteurs de ces pratiques, leurs complices ainsi que les autorités traditionnelles, rappelant que toute complicité établie avec les exploitants illégaux entraînera des sanctions administratives et judiciaires.

Concernant le transvasement illégal du gaz butane, il a rappelé les risques d'incendie, d'explosion de bouteilles et de pertes en vies humaines liés à cette pratique. Il a également indiqué que la répression visera tous les auteurs de ces actes. Par ailleurs, il a salué l'engagement des transporteurs d'Aboisso et de tous ceux qui oeuvrent à mettre fin à ces pratiques.

Le préfet a exhorté les populations à faire preuve de civisme et à soutenir les actions engagées par les pouvoirs publics afin de préserver les acquis du développement.

Cette célébration a été marquée par un défilé militaire et civil, le salut aux couleurs et la revue des troupes constituées.

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