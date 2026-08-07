Cote d'Ivoire: Indépendance 2026 à Sérébou (Famienkro) - Le sous-préfet appelle les populations à cultiver le civisme

La célébration du 66e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, le vendredi 7 août 2026, à Sérébou, dans la sous-préfecture de Famienkro, département de Prikro, a mobilisé les populations.

À cette occasion, Yao De Kamehelle, sous-préfet de Famienkro, a mis en avant les valeurs de civisme, de solidarité et de travail, des principes que chacun doit s'approprier pour contribuer à la bonne marche du pays. « Encourageons nos enfants à étudier, à se former et à croire en leurs capacités. C'est ainsi que nous bâtirons une Côte d'Ivoire forte, moderne, respectueuse de son environnement et résolument tournée vers son avenir », a-t-elle indiqué.

Selon une note d'information, l'orpaillage illicite pratiqué dans cette localité, a été dénoncé en raison des nombreux désagréments qu'il cause. Le sous-préfet en veut pour preuve l'utilisation incontrôlée de produits chimiques, notamment le mercure et d'autres substances toxiques, qui menacent la santé des populations.

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« L'orpaillage illégal est également une source d'insécurité. Il favorise la délinquance, la prostitution et l'installation de réseaux criminels qui perturbent la paix sociale. Le gouvernement mène une lutte déterminée à travers le démantèlement des sites illégaux, le renforcement des contrôles et la sensibilisation des populations », a-t-elle souligné.

Face à cette situation, elle a invité toutes les couches sociales à demeurer vigilantes et à dénoncer toute activité d'orpaillage illicite, car il y va de la préservation des ressources en eau et de la sauvegarde de l'économie locale.

Yao De Kamehelle a salué les résultats découlant de la vision du Président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit notamment de la paix et de la sécurité, des acquis visibles dans sa circonscription. La présence des forces de défense et de sécurité contribue à renforcer l'autorité de l'État et à créer les conditions du développement économique et social.

S'adressant aux parents d'élèves, elle leur a demandé de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit privé d'école, rappelant que la place des enfants est à l'école. Selon elle, la construction d'établissements scolaires et le recrutement d'enseignants témoignent de la volonté de l'État d'offrir une éducation de qualité à tous les enfants du pays.