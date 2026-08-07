Maroc: Au-délà du communiqué - Ce que révèle le discours du ministère de l'Intérieur sur la crise de Sebta

Cinq jours après les événements ayant marqué les points de passage vers Sebta et Melillia, le ministère marocain de l'Intérieur a finalement publié un communiqué exposant sa lecture des faits.

Au-delà de sa fonction informative, ce texte propose un récit institutionnel qui vise à expliquer la crise, à légitimer l'action des pouvoirs publics et à fixer le cadre officiel d'interprétation des dynamiques observées. Une lecture critique permet ainsi d'en éclairer les principaux enjeux.

Le communiqué du ministère de l'Intérieur constitue bien davantage qu'une simple communication administrative. Il traduit une manière de gouverner les migrations et de définir publiquement ce qu'est la « crise migratoire ». Son intérêt réside autant dans ce qu'il affirme que dans ce qu'il laisse dans l'ombre.

1.Le silence comme séquence de la gestion de crise

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Le délai de cinq jours avant cette prise de parole officielle mérite d'être interrogé. Dans un contexte où les images des traversées et les commentaires circulaient massivement sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux, ce silence a laissé le champ libre aux rumeurs, aux interprétations contradictoires et aux récits parfois erronés. D'un point de vue de la communication publique, une telle temporalité peut s'expliquer par la volonté des autorités de disposer d'informations consolidées avant de s'exprimer sur un dossier particulièrement sensible, mêlant enjeux sécuritaires, diplomatiques et politiques. Mais ce choix comporte aussi un coût : dans l'intervalle, l'absence de parole institutionnelle favorise la concurrence des récits et affaiblit la capacité des pouvoirs publics à orienter le débat public. Dans les crises migratoires contemporaines, la maîtrise du temps de la communication est devenue presque aussi stratégique que la gestion des frontières elles-mêmes.

2. Une crise présentée avant tout comme une crise informationnelle

Le premier élément frappant est le cadrage adopté.

Le ministère explique les événements essentiellement par quatre facteurs :

la désinformation numérique ;

les réseaux de traite ;

les mauvaises interprétations des décisions judiciaires espagnoles ;

la diffusion de fausses promesses sur la facilité d'accès à l'Europe.

Cette lecture est en partie pertinente. Les recherches de MigraPress montrent effectivement que les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans la circulation des rumeurs migratoires et des récits trompeurs.

Cependant, le communiqué privilégie une lecture communicationnelle de la crise au détriment d'une lecture structurelle.

" L'absence de parole institutionnelle favorise la concurrence des récits et affaiblit la capacité des pouvoirs publics à orienter le débat public"

Or, aucune analyse n'est proposée sur les déterminants sociaux qui rendent ces rumeurs crédibles : chômage des jeunes, inégalités territoriales, sentiment d'absence de perspectives ou désir de mobilité. La désinformation n'explique pas, à elle seule, pourquoi des milliers de jeunes sont prêts à risquer leur vie.

Autrement dit, les rumeurs circulent parce qu'elles rencontrent une demande sociale préexistante.

3. Un récit centré sur la sécurité plutôt que sur la migration

Le vocabulaire mobilisé est révélateur.

Le texte insiste sur :

la vigilance ;

le contrôle ;

la protection des frontières ;

la mobilisation sécuritaire ;

l'ordre public.

En revanche, les termes liés :

aux aspirations migratoires ;

aux droits ;

aux trajectoires individuelles ;

aux causes économiques,

demeurent très peu présents.

Cette asymétrie traduit ce que les études critiques des migrations appellent la sécuritisation des migrations : la migration est principalement pensée comme un enjeu de sécurité plutôt que comme une question sociale, économique ou humaine.

4. Une individualisation des responsabilités

Le communiqué attribue la responsabilité de la crise :

aux passeurs ;

aux fausses informations ;

aux interprétations erronées des décisions judiciaires.

Cette lecture réduit la responsabilité aux comportements individuels.

En revanche, elle n'interroge pas :

les politiques de l'emploi ;

les inégalités sociales ;

les frustrations d'une partie de la jeunesse ;

la place de l'émigration dans l'imaginaire collectif marocain.

Le phénomène apparaît ainsi comme une déviation provoquée par des acteurs malveillants plutôt que comme le symptôme d'un malaise plus profond.

5. Une volonté affirmée de maîtriser le récit statistique

Le communiqué insiste sur les chiffres officiels :

près de 40.000 personnes en direction de Sebta ;

1 135 vers Melillia,

tout en contestant les estimations circulant sur les réseaux sociaux.

Cette précision traduit une compétition autour de la production des chiffres.

Les statistiques ne servent pas uniquement à décrire la réalité; elles participent également à la construction de la légitimité institutionnelle.

Comme le montrent les travaux sur la gouvernance migratoire, produire les chiffres revient souvent à produire la version officielle de la crise.

" La migration est principalement pensée comme un enjeu de sécurité plutôt que comme une question sociale, économique ou humaine"

6. Une reconnaissance implicite du pouvoir des réseaux sociaux

L'un des aspects les plus intéressants du communiqué est qu'il reconnaît explicitement l'influence du numérique dans les mobilisations migratoires.

Ce constat rejoint directement les conclusions du Baromètre MigraPress.

Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux ne se contentent plus de commenter les migrations.

Ils :

fabriquent des imaginaires ;

diffusent des récits ;

amplifient les émotions ;

accélèrent la circulation des rumeurs.

Autrement dit, la frontière commence aujourd'hui sur les écrans avant de se matérialiser sur le terrain.

7. Les grands absents du communiqué

Plusieurs dimensions majeures restent absentes.

Le texte ne s'interroge pas sur :

les raisons profondes du départ des jeunes Marocains ;

les attentes sociales de cette jeunesse ;

les politiques publiques de prévention ;

les dimensions psychologiques du désir de migration.

Il évoque les conséquences sans réellement traiter les causes.

8. Une diplomatie migratoire soigneusement maîtrisée

Le communiqué insiste sur :

la coopération avec l'Espagne ;

la responsabilité partagée ;

la lutte contre les réseaux criminels ;

le respect des engagements internationaux.

Cette formulation s'inscrit dans la stratégie diplomatique du Maroc, qui se considère comme un partenaire fiable dans la gestion des migrations euro-méditerranéennes.

Le discours est ainsi destiné autant à l'opinion publique nationale qu'aux partenaires européens.

"Les travaux de MigraPress montrent que les migrations contemporaines ne peuvent être comprises uniquement à travers le contrôle des frontières ou la lutte contre les passeurs. Elles s'inscrivent dans des transformations profondes des sociétés, des aspirations des jeunes et des espaces numériques"

Ce que révèle cette crise

Au-delà de la gestion sécuritaire, cette crise met en évidence plusieurs transformations profondes.

La migration reste un horizon d'avenir pour une partie de la jeunesse marocaine.

Les réseaux sociaux deviennent des acteurs à part entière de la gouvernance migratoire.

Les décisions judiciaires européennes produisent désormais des effets immédiats sur les comportements migratoires au sud de la Méditerranée.

Les frontières sont aujourd'hui autant numériques que physiques.

Une lecture depuis le Sud global

Du point de vue d'un chercheur du Sud global, cette crise ne devrait pas être réduite à une question de contrôle des frontières.

Elle révèle des enjeux beaucoup plus larges :

la capacité des Etats du Sud global à préserver leur souveraineté dans un contexte de pression migratoire ;

l'influence croissante des politiques européennes sur les dynamiques migratoires régionales ;

la nécessité de produire des analyses autonomes qui ne se limitent pas au prisme sécuritaire.

En ce sens, le communiqué du ministère apporte des éléments utiles pour comprendre la gestion immédiate de la crise. Mais il laisse ouverte une question essentielle, sans doute la plus importante : pourquoi, malgré tous les dispositifs de contrôle, des dizaines de milliers de jeunes Marocains continuent-ils de considérer la traversée vers Sebta comme une possibilité d'avenir ? C'est sur cette interrogation que devrait désormais se concentrer le débat public, car elle renvoie moins à une crise des frontières qu'à une crise des perspectives.