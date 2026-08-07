Angola: Le pays se dote d'une usine de conditionnement et de traitement des semences

Lubango — La province de Huíla dispose, depuis vendredi, d'une usine de traitement et de conditionnement des semences, construite selon des normes internationales de qualité.

Baptisée Unité de Conditionnement des Semences (UBS), cette infrastructure, la deuxième du genre en Angola, est implantée à Lubango et a été mise en service par l'entreprise angolaise Jardins da Yoba.

Inaugurée par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, cette unité constitue un investissement destiné à consolider la région comme un pôle national de référence dans la production de semences, selon les promoteurs du projet.

L'installation dispose d'une capacité de traitement de 35 000 tonnes de semences par an. Pour la campagne agricole 2026-2027, il est prévu le traitement de 5 000 tonnes de céréales et de légumineuses, notamment le maïs, le blé, le riz, le mil, le sorgho, le soja et le haricot.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Intervenant lors de la cérémonie, le ministre d'État a déclaré que cette initiative représente un investissement dans l'amélioration de la productivité agricole, la sécurité alimentaire, la valorisation de la production nationale, ainsi que dans la construction d'une agriculture plus compétitive et résiliente.

Il a souligné qu'il s'agit d'un signe de confiance du secteur privé dans le processus de diversification de l'économie nationale et d'une réponse à l'appel lancé par l'Exécutif angolais en faveur d'un accroissement des investissements privés, notamment dans les domaines susceptibles de générer davantage d'emplois, de richesse et de bien-être pour les citoyens.

José de Lima Massano a affirmé qu'investir dans la production de semences certifiées revient à renforcer le maillon essentiel de toute une chaîne agricole. À ce titre, il a réaffirmé que l'Exécutif mène des réformes visant à améliorer l'accès aux facteurs de production, à renforcer l'agriculture commerciale et familiale, à encourager l'investissement privé et à créer un environnement de plus en plus favorable au développement socioéconomique.

Il a indiqué qu'un règlement relatif à la protection des nouvelles variétés de semences avait récemment été examiné en Conseil des ministres, un instrument destiné à protéger les droits des obtenteurs, à stimuler la recherche et à favoriser le développement de nouvelles variétés adaptées aux caractéristiques et aux besoins du pays.

Le ministre a également précisé qu'un modèle d'accords-cadres pour l'approvisionnement en semences avait été introduit, permettant une meilleure prévisibilité de la production, une planification plus efficace et une plus grande sécurité, tant pour les producteurs que pour l'État.