Angola: Le Président de la République appelle les nouveaux responsables à renforcer l'action de l'Exécutif

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a appelé, vendredi à Luanda, les nouveaux responsables de l'Administration centrale de l'État à renforcer l'action de l'Exécutif avec dévouement, sens des responsabilités et esprit de mission.

Le Chef de l'État s'exprimait lors de la cérémonie d'investiture des responsables récemment nommés.

Il s'agit de José Paulino Cunha da Silva, investi dans les fonctions de secrétaire d'État chargé de l'Administration, des Finances et du Patrimoine au ministère des Relations extérieures, de Josemar Euclides João Afonso, nommé secrétaire d'État chargé de la Gestion des Actifs et des Concessions touristiques, ainsi que de Carlos Armando Albino, investi dans les fonctions de vice-gouverneur de la province du Cuanza Sul chargé des Services techniques et des Infrastructures.

S'adressant aux nouveaux responsables, João Lourenço leur a souhaité plein succès dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions et s'est déclaré convaincu de leur capacité à répondre aux exigences de leurs charges respectives.

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« L'Exécutif compte sur vous afin que, ensemble, nous accomplissions pleinement la mission qui lui incombe en tant qu'important organe de l'État dans la résolution des problèmes du pays », a-t-il déclaré.

Le Président de la République a estimé que la réussite des nouveaux responsables contribuera au renforcement de l'action gouvernementale et permettra de répondre plus efficacement aux attentes et aux besoins des citoyens.

Il les a, à cet effet, exhortés à faire preuve d'engagement, de rigueur et d'un sens élevé des responsabilités dans l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées.