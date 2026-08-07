Angola: Le ministre Téte António préoccupé par les fonds angolais bloqués en Suisse

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a exprimé, vendredi à Luanda, la préoccupation du Gouvernement angolais concernant les fonds et les actifs angolais qui demeurent bloqués en Confédération suisse.

Selon une note de presse, le responsable a fait part de cette préoccupation lors d'une audience accordée au chargé d'affaires de l'ambassade de la Confédération suisse en Angola, Lukas Schifferle.

À cette occasion, le responsable angolais a réaffirmé la nécessité de trouver une solution à cette question, notamment leur restitution à l'État angolais, selon les modalités qui seront convenues entre les deux parties.

Téte António a souligné que des efforts sont menés par voie diplomatique et à travers les mécanismes institutionnels compétents, en vue de parvenir à un règlement de cette affaire, jugée d'une importance particulière pour l'Angola.

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Le ministre des Relations extérieures a également saisi cette occasion pour souligner le caractère traditionnel et amical des relations entre l'Angola et la Suisse, fondées sur des liens de coopération et de respect mutuel, ainsi que sur une compréhension consolidée au fil des années dans différents domaines.

Dans ce contexte, il a réaffirmé la disponibilité du Gouvernement angolais à poursuivre son dialogue avec les autorités suisses, par les canaux diplomatiques appropriés, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable concernant les actifs angolais bloqués en Confédération suisse.

Les relations politico-diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la Confédération suisse remontent aux premières années de l'indépendance nationale.