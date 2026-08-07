Angola: Le Vietnam souhaite élargir sa coopération économique avec le pays

7 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Gouvernement vietnamien a exprimé, vendredi à Luanda, sa volonté d'élargir sa coopération économique avec l'Angola dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, a déclaré l'ambassadeur sortant du Vietnam, Duong Chinh Chuc.

Le diplomate s'exprimait devant la presse à l'issue de l'audience d'adieu que lui a accordée le Président de la République, João Lourenço, au terme de trois années de mission diplomatique en Angola.

Selon Duong Chinh Chuc, cette rencontre a permis de faire le point sur les relations entre les deux pays et de réaffirmer leur volonté commune d'approfondir leur partenariat.

« Nous avons évoqué les relations politiques et bilatérales et réaffirmé notre volonté de poursuivre, ensemble, le renforcement de cette coopération à l'avenir », a-t-il déclaré.

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L'ambassadeur a souligné que le gouvernement vietnamien attache une grande importance à ses relations avec l'Angola, fondées sur des liens d'amitié et de solidarité tissés au fil de plusieurs décennies.

Il a indiqué que Hanoï considère l'Angola comme un partenaire stratégique en Afrique, les deux États partageant une vision commune du développement et de la coopération.

Sur le plan sectoriel, il a salué les progrès enregistrés dans les domaines de l'éducation et de la santé, tout en estimant que la coopération économique recèle un important potentiel de développement.

Dans ce contexte, il a indiqué avoir encouragé des entrepreneurs vietnamiens à investir en Angola et à nouer des partenariats avec leurs homologues angolais.

« Nous invitons de nombreux entrepreneurs vietnamiens à venir en Angola afin d'y développer leurs activités et de travailler aux côtés de leurs frères angolais », a-t-il affirmé.

Duong Chinh Chuc a estimé que le renforcement de la coopération économique permettra de hisser les relations bilatérales à un niveau supérieur, consolidant ainsi les progrès déjà accomplis sur le plan politique.

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