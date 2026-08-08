Congo-Brazzaville: Assainissement et développement local - Les Nations unies réitèrent leur soutien au pays

Reçu en audience par le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, le 6 août à Brazzaville, le coordonnateur résident des agences du système des Nations unies au Congo, Abdourahamane Diallo, a assuré son interlocuteur de sa disponibilité à appuyer son action.

Accompagné de ses collaborateurs, le coordonnateur résident des agences du système des Nations unies a félicité le ministre Juste Désiré Mondelé pour sa reconduction au gouvernement avant de lui donner quelques assurances. « Nous lui souhaitons plein succès et le rassure de notre disponibilité à l'accompagner dans ses chantiers. L'assainissement, l'entretien routier et le développement local sont des services de proximité pour la population, ce sont des problématiques très importantes. L'assainissement, c'est la santé, c'est le bien-être; l'entretien routier, c'est la mobilité, ce sont les déplacements; et le développement local, c'est l'ensemble des réponses pour les communautés », a expliqué Abdourahamane Diallo devant la presse.

Il a également salué la dynamique déjà en cours entre le ministère et plusieurs entités des Nations unies, telles que le Programment des Nations unies pour le développement qui accompagne le pays dans la mise en place des réponses locales et des plans de développement locaux. Il a aussi mentionné le Fonds des Nations unies pour l'enfance qui est très actif auprès du ministère, notamment dans le développement de la politique nationale d'assainissement. Sans oublier d'autres agences qui travaillent avec le ministère comme l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel ou le Programme des Nations unies pour l'environnement sur les problématiques de traitement des déchets.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« On pense souvent au plastique, mais il y a aussi les déchets électroniques et d'autres matières. C'est le lieu, d'ailleurs, de saluer l'initiative portée par la Première dame du Congo, présidente de la Fondation Congo Assistance (FCA), au niveau national, continental et global auprès de son homologue de la Turquie pour la lutte contre les déchets plastiques. Nous sommes engagés à accompagner le ministère et la FCA dans cet exercice, notamment à l'horizon de la prochaine COP en Turquie où il y aura une initiative spécifique sur cette thématique », a annoncé Abdourahamane Diallo.

Il a réaffirmé, enfin, sa disponibilité à organiser, mobiliser l'ensemble des agences, chacune dans son avantage et avec sa spécificité, pour accompagner ce ministère qui a une position transversale. En effet, ce ministère travaille en étroite collaboration avec d'autres départements ministériels, ce qui pourrait faciliter la coordination des Nations unies à atteindre le plus grand nombre de citoyens.