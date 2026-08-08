Afrique: Présentation du Groupe d'Étude Technique (TSG) de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026

Avant que le ballon ne roule, ils ont déjà observé chaque détail. Pendant les rencontres, ils analysent chaque mouvement. Après le coup de sifflet final, leurs conclusions contribuent à façonner la compréhension technique du tournoi.

S'ils ne marquent pas de buts, ne réalisent pas de tacles décisifs et n'apparaissent pas sur les feuilles de match, les membres du Groupe d'Étude Technique (TSG) jouent pourtant un rôle essentiel lors de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026.

À chaque rencontre, ces experts passent au crible les choix tactiques, les ajustements des entraîneurs, les performances individuelles, les organisations collectives ainsi que les grandes tendances qui émergent du football féminin africain.

Véritables observateurs du jeu, ils accompagnent l'ensemble de la compétition. Leurs analyses alimentent les rapports techniques de la CAF, participent à la désignation des récompenses individuelles et offrent un regard approfondi sur l'évolution du football féminin sur le continent.

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Le TSG réunit d'anciens sélectionneurs nationaux, des experts techniques de renom, des instructeurs de la CAF et de la FIFA ainsi que des spécialistes de l'analyse de la performance. Tous partagent une même mission : décrypter le jeu, mettre en lumière les innovations tactiques et contribuer, grâce à leur expertise, au développement du football féminin africain.

Découvrez les personnalités qui composent le Groupe d'Étude Technique de la TotalEnergies Caf CAN Féminine Maroc 2026.

Belhassen Malouche (Tunisie) - Vice-président de la Commission Technique de la CAF

À la tête du Groupe d'Étude Technique de la CAN Féminine 2026, le Tunisien Belhassen Malouche met au service de la compétition plus de vingt années d'expertise au plus haut niveau. Consultant technique régional de la FIFA depuis 2018, il collabore avec les principales instances du football mondial depuis 2004, notamment la CAF et l'AFC.

Ancien Directeur Technique National de la Tunisie, il a contribué au sacre continental des Aigles de Carthage lors de la CAN 2004. Il a également dirigé les directions techniques des fédérations jordanienne et émiratie, tout en apportant son expertise au club d'Al Jazira et à plusieurs programmes de développement de la FIFA. Son parcours fait de lui l'une des références du développement technique du football africain.

Clémentine Touré (Côte d'Ivoire)

Championne d'Afrique avec la Guinée équatoriale lors de la CAN Féminine 2008, Clémentine Touré est l'une des entraîneures les plus respectées du continent. Première femme à obtenir la Licence CAF Pro, elle possède une riche expérience acquise à la tête de plusieurs sélections nationales et clubs de premier plan.

Ancienne sélectionneuse de la Côte d'Ivoire, elle a largement contribué au développement du football féminin grâce à son expertise tactique et ses qualités de formatrice. À la tête de l'AS Yopougon FC, elle a remporté de nombreux titres nationaux ainsi que des succès continentaux, confirmant son statut de référence.

Également instructrice CAF et experte technique en football féminin, elle consacre aujourd'hui son savoir-faire à la formation des entraîneurs et au développement de la discipline en Afrique.

Jacqueline Shipanga (Namibie)

Figure pionnière du football féminin namibien, Jacqueline Shipanga s'est imposée comme l'une des personnalités les plus influentes du développement de la discipline en Afrique australe.

Titulaire de la Licence CAF A, elle a dirigé la sélection féminine de la Namibie après avoir encadré plusieurs équipes de jeunes, contribuant à l'émergence de nombreuses internationales.

Son parcours illustre un engagement constant en faveur de la structuration du football féminin à travers des responsabilités techniques, des programmes de développement et la formation des entraîneurs. Instructrice CAF reconnue, elle met aujourd'hui son expertise au service de la transmission des connaissances et de l'amélioration des standards techniques du football africain.

Shilene Booysen (Afrique du Sud)

À la croisée de l'analyse de la performance, de la formation et du management technique, Shilene Booysen s'est forgé une solide réputation dans le football féminin africain.

Titulaire de la Licence CAF A, la Sud-Africaine a dirigé la sélection féminine du Soudan du Sud entre 2021 et 2023 avant de prendre les commandes du Wadi Degla SC, l'un des clubs les plus prestigieux d'Égypte.

Son parcours est également marqué par son passage au sein du staff des Banyana Banyana, où elle a occupé les fonctions d'analyste de performance et d'experte technique. Elle a par ailleurs participé à plusieurs projets de développement de la FIFA.

Lamia Boumehdi (Maroc)

Lamia Boumehdi s'est imposée comme l'une des grandes références du coaching féminin sur la scène africaine et internationale. Titulaire de la Licence CAF A, elle incarne l'excellence tactique et la rigueur au plus haut niveau.

À la tête du TP Mazembe entre 2023 et 2025, elle est entrée dans l'histoire en remportant la Ligue des Champions Féminine de la CAF en 2024.

Après une expérience au Wydad AC, elle a dirigé les sélections nationales marocaines U17 et U20 avant de prendre les commandes de l'équipe nationale A en 2020.

Elle poursuit aujourd'hui sa carrière en Jordanie, où elle dirige la sélection féminine tout en supervisant l'ensemble des équipes nationales féminines du pays. Instructrice CAF agréée et experte technique, elle continue de mettre son expertise au service du développement du football féminin.

Bernadette Anong A Zang (Cameroun)

Figure incontournable du football africain, Bernadette Anong A Zang est reconnue pour son expertise en formation et en analyse tactique.

Titulaire de la Licence CAF A, elle oeuvre depuis de nombreuses années au développement du football féminin. En qualité d'entraîneure adjointe de la sélection féminine du Cameroun, elle a participé à deux Coupes du Monde Féminines de la FIFA, un tournoi de barrages mondial ainsi qu'à quatre phases finales de la CAN Féminine.

Au niveau national, elle a dirigé avec succès cinq clubs camerounais, dont plusieurs formations de première division.

Également instructrice Élite de la CAF et membre du TSG, elle participe activement à la formation des entraîneurs. Elle est aujourd'hui entraîneure principale de la DJA Sport Academy.

Leah Sweetness Masango (Afrique du Sud)

Spécialiste reconnue de la formation et du développement technique, Leah Sweetness Masango possède une carrière riche, mêlant expérience de terrain et responsabilités stratégiques.

Titulaire de la Licence CAF A, elle a notamment occupé les fonctions d'entraîneure principale et adjointe à l'Université de Johannesburg, d'entraîneure adjointe à l'Université du Cap-Occidental ainsi qu'à la Rand Afrikaans University.

Au niveau des clubs, elle a été Directrice Technique du Coal City Wizards FC et Responsable Technique de la SAFA dans la province du Mpumalanga.

Très investie dans la formation des entraîneurs, elle intervient régulièrement comme instructrice pour la SAFA et la CAF. Elle occupe aujourd'hui le poste de Responsable du Développement Technique de la COSAFA, où elle pilote les programmes de développement du football dans toute l'Afrique australe.

Enfin, le Groupe d'Étude Technique est épaulé tout au long de la compétition par les analystes vidéo Ilyas En-najid et Salah Eddine Bellat, dont le travail d'analyse contribue à enrichir les évaluations techniques et les observations du TSG.