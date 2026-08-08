Afrique: Le roman-photo de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique Féminine, Maroc 2026

La phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026 a tenu toutes ses promesses. Entre exploits individuels, surprises de taille, records historiques, émotions fortes et scènes marquantes, les seize sélections ont offert un premier acte riche en rebondissements.

À travers ce roman-photo, revivez les moments qui ont façonné cette première partie du tournoi.

Une CAN Féminine stylée

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Cette année, les sélections ont fait de leur arrivée au Maroc un véritable défilé, mêlant élégance, identité et affirmation de soi.

Les deux derniers vainqueurs perdent leur premier match

« Tout peut arriver ! » La formule a pris tout son sens dès les premiers jours de la compétition. Les deux derniers champions d'Afrique en ont fait l'amère expérience. Le Nigeria a chuté d'entrée face au Malawi (3-2), tandis que l'Afrique du Sud s'est inclinée contre la Tanzanie (2-1). Deux revers retentissants qui ont rappelé une évidence : dans cette CAN Féminine, aucun statut n'offre la moindre garantie.

Temwa Chawinga et Evy Pereira à jamais les premières

Pour leur toute première participation, le Malawi et le Cap-Vert ont déjà gravé leur nom dans l'histoire. Temwa Chawinga et Evy Pereira sont devenues les premières buteuses de leur sélection en Coupe d'Afrique des Nations Féminine. Deux pionnières qui ont offert à leur pays un moment inoubliable et inscrit leur nom à jamais dans les annales de la compétition. Bravo, Mesdames !

Racheal Nachula et Fatoumata Diarra, buteuses à 40 ans

Si Temwa Chawinga et Evy Pereira découvraient la compétition, d'autres en sont des habituées. À 40 ans, la Zambienne Racheal Nachula est entrée dans l'histoire en devenant, grâce à un penalty inscrit face à l'Égypte, la plus âgée des buteuses de la CAN Féminine. Avant d'être imitée par sa cadette de trois mois, Fatoumata Diarra, l'attaquante malienne a offert la victoire aux Aigles face au Cap-Vert (3-2) lors de sa cinquième participation au tournoi, rappelant que l'expérience demeure une arme précieuse au plus haut niveau.

Asisat Oshoala marque dans une 5e CAN

Mais où s'arrêtera Asisat Oshoala ? Douze ans après sa première apparition sur la scène continentale, l'attaquante nigériane continue d'écrire sa légende. De 2014 à 2026, elle n'a cessé de laisser son empreinte sur la CAN Féminine, édition après édition. Quatre buts en 2014, six en 2016 - un total qui lui avait valu le titre de meilleure buteuse -, trois en 2018, un en 2024 et déjà deux lors de cette édition 2026. Une régularité exceptionnelle qui témoigne de sa longévité au plus haut niveau et de son insatiable appétit pour les buts. Chaque tournoi enrichit un peu plus l'héritage de celle qui demeure l'une des plus grandes icônes du football féminin africain. Agba Baller !

Le quadruplé de Barbra Banda

Face à l'Égypte, Barbra Banda a signé une performance d'exception en inscrivant un quadruplé, un exploit rarissime dans l'histoire de la CAN Féminine. La capitaine zambienne est devenue seulement la troisième joueuse à réussir une telle prouesse, après Perpetua Nkwocha contre le Cameroun en 2004 et Asisat Oshoala face au Mali en 2016. Une entrée de choix dans un cercle très fermé, à la hauteur du statut de l'une des attaquantes les plus redoutables du continent.

Gabrielle Aboudi Onguene, puissance 8

Âgée de 37 ans, l'internationale camerounaise Gabrielle Aboudi Onguene a franchi ce cap des huit éditions disputées, en CAN féminine, lors du match remporté par les Lionnes Indomptables face au Mali (2-1) dans le Groupe D. Entrée en jeu en fin de rencontre, elle a signé sa huitième participation à la compétition continentale, après ses présences aux éditions de 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022 et 2026. Légendaire !

Fièrement repêchées !

Elles ont transformé une seconde chance en véritable réussite. Repêchés grâce à l'élargissement de la compétition, le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'ont pas seulement répondu présents : les deux sélections ont terminé en tête de leur groupe et décroché leur billet pour les quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026. Les Lionnes Indomptables ont dominé le Groupe D avec sept points, tandis que les Éléphantes ont réalisé le même parcours dans le Groupe B. Une démonstration de caractère qui rappelle qu'en football, une opportunité supplémentaire peut parfois ouvrir la voie aux plus belles histoires.

Adji Ndiaye stoppe deux penalties

À la veille de son 20e anniversaire, la gardienne sénégalaise s'est offert le plus beau des cadeaux. Impériale face au Maroc, elle a réalisé une prestation de très haut niveau en repoussant deux penalties avec sang-froid et autorité.

Mame Moussa Cissé annonce sa démission

« J'en tire mes responsabilités. » Quelques instants après le match nul (0-0) face au Maroc, résultat qui a scellé l'élimination du Sénégal, le sélectionneur des Lionnes de la Teranga a créé la surprise en annonçant sa démission en conférence de presse. Une sortie empreinte de responsabilité qui a marqué l'un des moments les plus forts et les plus émouvants de cette phase de groupes.

Les 100es de Ghizlane Chebbak et Linda Motlhalo

Le cap symbolique des 100 sélections. Cette phase de groupes a également été marquée par deux jalons majeurs. La Marocaine Ghizlane Chebbak et la Sud-Africaine Linda Motlhalo ont toutes deux célébré leur 100e sélection en équipe nationale.

La Zambie éliminée malgré ses 6 points

L'une des éliminations les plus marquantes de cette phase de groupes. Malgré sa victoire face au Malawi (2-1), la Zambie quitte la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026 dès le premier tour. Avec six points, huit buts inscrits et seulement deux encaissés, les Copper Queens avaient pourtant de solides arguments. Mais le règlement de départage de la CAF, appliqué dans une égalité à trois avec le Malawi et le Nigeria, leur a été défavorable. Une situation inédite dans l'histoire de la CAN Féminine : jamais une équipe n'avait été éliminée avec un tel total de points. Un rappel que, dans le football, les règlements peuvent parfois se révéler aussi décisifs que les performances sur le terrain.