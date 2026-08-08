Afrique: Suspense, émotions et exploits - Les huit quarts de finalistes de la CAN Féminine TotalEnergies CAF Maroc 2026 sont connus

Après une phase de groupes riche en intensité, en rebondissements et en suspense jusqu'aux dernières minutes, les huit meilleures sélections de la CAN Féminine TotalEnergies CAF Maroc 2026 sont désormais connues.

Révélation du tournoi, le Malawi a créé la sensation en décrochant une qualification historique, tandis que les anciennes championnes du Nigeria et de l'Afrique du Sud ont assuré leur place en quarts de finale au terme d'une lutte acharnée.

La compétition entre désormais dans sa phase à élimination directe, les 8 et 9 août, avec huit nations toujours en lice pour une place dans le dernier carré, mais aussi pour une qualification directe à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027.

Les quarts de finale s'ouvriront le samedi 8 août au Stade Moulay Rachid de Casablanca, où la Côte d'Ivoire affrontera l'Algérie (18h00, heure locale / 17h00 GMT). Solides et régulières tout au long de la phase de groupes, les Ivoiriennes tenteront de poursuivre leur parcours face à une sélection algérienne qui dispute les quarts de finale avec l'ambition de se hisser, pour la première fois de son histoire, dans le dernier carré.

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La soirée se poursuivra à Rabat avec une affiche de prestige entre le Maroc et l'Afrique du Sud au Stade Moulay Hassan (21h00, heure locale / 20h00 GMT). Cette rencontre est une revanche de la finale de l'édition 2022, remportée 2-1 par les Banyana Banyana.

Le dimanche 9 août, le Stade Larbi Zaouli de Casablanca accueillera l'un des chocs de ces quarts de finale entre le Cameroun et le Nigeria, dix fois champion d'Afrique. Invaincues lors de la phase de groupes, les Lionnes Indomptables défieront les Super Falcons dans une confrontation qui s'annonce particulièrement disputée.

Le dernier quart de finale se jouera au Stade Al Madina de Rabat, où le Malawi poursuivra son aventure face au Ghana. Pour leur première participation à la phase à élimination directe, les Malawites tenteront de prolonger leur remarquable parcours face aux Black Queens.

Les quatre équipes victorieuses accéderont aux demi-finales de la CAN Féminine TotalEnergies CAF Maroc 2026 et se rapprocheront un peu plus du titre continental le plus prestigieux du football féminin africain.

Programme des quarts de finale

Samedi 8 août

Côte d'Ivoire - Algérie | 17h00 GMT | Stade Moulay Rachid, Casablanca

Maroc - Afrique du Sud | 20h00 GMT | Stade Moulay Hassan, Rabat

Dimanche 9 août

Cameroun - Nigeria | 17h00 GMT | Stade Larbi Zaouli, Casablanca

Malawi - Ghana | 20h00 GMT | Stade Al Madina, Rabat

Pour plus d'informations sur la CAN Féminine TotalEnergies CAF Maroc 2026, rendez-vous sur www.cafonline.com.

Renseignements complémentaires : CAF Communications communications@cafonline.com