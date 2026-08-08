Afrique: Le Ghana résiste au Mali et file en quarts de finale

Le Ghana a validé son billet pour les quarts de finale de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026 après avoir arraché un match nul (1-1) face au Mali, jeudi, au terme d'une rencontre disputée du Groupe D.

Les Black Queens savaient qu'un partage des points leur ouvrirait presque à coup sûr les portes de la phase à élimination directe. Elles ont rempli leur mission malgré la réaction malienne en seconde période et une fin de match sous haute tension au stade Larbi Zaouli de Casablanca.

Evelyn Badu avait placé le Ghana sur la voie de la qualification en ouvrant le score dans le temps additionnel de la première période, parfaitement servie par Comfort Yeboah (45e+). Mais Kadidiatou Diabaté a relancé le suspense cinq minutes après la reprise (50e), obligeant les Ghanéennes à défendre leur précieux point jusqu'au coup de sifflet final.

Dans le même temps, le nul entre le Cameroun et le Cap-Vert (1-1) permettait aux Lionnes Indomptables de terminer en tête du groupe avec sept points. Le Ghana prend la deuxième place avec quatre unités, tandis que le Mali est éliminé à la différence de buts, malgré le même total. Pour sa première participation, le Cap-Vert quitte la compétition avec un point historique.

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Le Ghana frappe au meilleur moment

Après sa courte défaite face au Cameroun lors de la précédente journée, le Ghana abordait ce rendez-vous avec l'obligation de ne pas perdre. En face, le Mali jouait lui aussi sa qualification, promettant un duel particulièrement serré.

Comme attendu, l'entame est fermée. Les Black Queens monopolisent davantage le ballon et cherchent à imposer leur rythme, tandis que les Aigles Dames restent compactes et misent sur des transitions rapides.

Le Mali est rapidement contraint de revoir ses plans. Blessée, Fatoumata Karentao doit quitter ses partenaires dès la 22e minute, obligeant Birama Konaté à réorganiser son équipe.

Malgré une domination territoriale ghanéenne, les occasions franches se font rares tant les deux formations évoluent avec prudence.

Alors que les deux équipes semblent se diriger vers un score nul à la pause, le Ghana fait la différence. Dans le temps additionnel, Comfort Yeboah adresse un centre précis vers Evelyn Badu, qui conclut avec sang-froid pour offrir un avantage précieux aux Black Queens (1-0, 45e+).

Le Mali pousse jusqu'au bout

Loin de se résigner, le Mali revient des vestiaires avec des intentions offensives. Sa réaction est immédiate.

À la 50e minute, Kadidiatou Diabaté trouve l'ouverture dans la défense ghanéenne avant de battre la gardienne d'une finition maîtrisée. Les deux équipes sont à nouveau à égalité et le suspense est totalement relancé.

Portées par ce but, les Maliennes montent d'un cran dans leur pressing et multiplient les offensives, conscientes qu'une victoire est indispensable pour poursuivre leur aventure.

Le sélectionneur ghanéen Kim Lars Björkegren répond en injectant du sang neuf avec les entrées de Stella Nyamekye, Doris Boaduwaa, Linda Owusu et Ajegipina Zakaria afin de redonner de l'allant à son attaque.

En face, Birama Konaté joue également ses dernières cartes offensives. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais aucune ne parvient à faire basculer la rencontre.

Au coup de sifflet final, les joueuses ghanéennes exultent. Ce point suffit à leur bonheur et leur ouvre les portes des quarts de finale. Les Maliennes, elles, quittent la compétition avec d'immenses regrets après avoir également terminé avec quatre points.

Les Black Queens poursuivent leur route

Avant cette rencontre décisive, Kim Lars Björkegren avait appelé ses joueuses à garder confiance malgré le revers concédé face au Cameroun, convaincu que les progrès réalisés ces derniers mois permettraient au Ghana de rivaliser avec les meilleures sélections du continent.

Ses joueuses lui ont donné raison.

Sans briller offensivement, les Black Queens ont fait preuve de maturité et de maîtrise dans l'un des groupes les plus relevés de cette CAN Féminine. Elles poursuivent ainsi leur parcours et se rapprochent de leur ambition de retrouver les sommets du football africain.

Le Mali quitte quant à lui le Maroc avec beaucoup de frustration, mais aussi avec la confirmation de son potentiel. Les Aigles Dames ont une nouvelle fois démontré qu'elles comptent désormais parmi les équipes les plus compétitives du continent.

Pour le Ghana, en revanche, l'aventure continue. Le premier objectif est atteint. Place désormais aux quarts de finale.