Afrique: Le Cameroun termine en tête, le Cap-Vert s'offre un point historique

Le Cameroun a assuré la première place du Groupe D en concédant le nul face au Cap-Vert (1-1), jeudi à Casablanca, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF CAN Féminine Maroc 2026.

Avec ce résultat, les Lionnes Indomptables bouclent le premier tour invaincues, grâce à deux victoires et un match nul, et s'offrent un quart de finale de très haut niveau face aux championnes en titre nigérianes. Le Cap-Vert, de son côté, quitte la compétition avec un premier point historique pour sa toute première participation à la CAN Féminine.

Les Cap-Verdiennes se montrent les premières dangereuses à la 19e minute. Bien servie dans la surface, Ivania Moreira se retrouve en excellente position, mais manque de précision au moment de conclure.

Le Cameroun ne laisse pas passer cette alerte. À la 28e minute, l'intenable Naomi Ndjoah Eto déborde une nouvelle fois sur son côté avant de servir parfaitement Grace Mendoua, dont la reprise instantanée vient se loger dans la lucarne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au retour des vestiaires, le Cap-Vert affiche de nouvelles intentions offensives et trouve rapidement la récompense. Cinq minutes après la reprise, Ivania Moreira efface son occasion manquée en reprenant victorieusement un ballon qui permet aux insulaires d'égaliser (1-1).

Les Camerounaises pensent reprendre l'avantage quelques instants plus tard. Entrée en jeu, Michaela-Batya Abam pousse le ballon au fond des filets après une série de dégagements manqués de la défense cap-verdienne. Mais, après intervention de l'assistance vidéo, le but est annulé pour une faute commise au début de l'action.

La rencontre gagne ensuite en intensité. Naomi Ndjoah Eto manque de peu un exploit personnel au terme d'une contre-attaque éclair, son tir étant repoussé in extremis avant de franchir la ligne.

Dans les derniers instants, le Cap-Vert passe tout près d'un exploit retentissant. Lancée seule vers le but, Alivia Kelly voit sa tentative parfaitement repoussée par la gardienne camerounaise.

Au coup de sifflet final, le partage des points suffit au bonheur du Cameroun, qui termine en tête du Groupe D avec sept points en trois rencontres.

Les Lionnes Indomptables retrouveront désormais le Nigeria, champion d'Afrique en titre, samedi en quarts de finale, dans ce qui s'annonce comme l'une des affiches majeures du tournoi. Le Cap-Vert quitte, lui, la compétition avec les honneurs, fort d'un premier point historique obtenu pour sa toute première participation à la CAN Féminine.