Afrique: Afrobasket U18 - Madagascar valide son ticket pour les quarts

Après une entrée en matière laborieuse mais victorieuse face au Gabon, les Ankoay U18 ont confirmé en s'imposant face au Maroc (59-48) et se sont qualifiés en quarts de finale.

Le deuxième rendez-vous de Madagascar dans cet Afrobasket U18 n'a pas été de tout repos à Abidjan. Face à une solide équipe marocaine, les jeunes Ankoay ont dû puiser dans leurs ressources pour renverser une situation mal engagée avant de faire parler leur caractère dans le dernier quart-temps pour sceller leur victoire sur le score de 59-48 (14-14, 11-8, 13-12, 21-14). Les Nord-Africains ont inscrit les six premiers points du match et menaient déjà 6-0 après seulement deux minutes trente de jeu. Il a fallu attendre quatre minutes trente pour voir Thesbon Matazaky Raolompanantena débloquer le compteur malgache.

Menés 3-8, les Ankoay sont revenus à 8-8 à deux minutes de la fin du premier quart-temps avant de prendre, pour la première fois, les commandes à 10-8 puis 12-10. Le Maroc est toutefois revenu à hauteur et les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (14-14) après dix minutes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le deuxième quart-temps est resté tout aussi disputé. Madagascar a pris une légère avance (20-14), mais le Maroc n'a jamais lâché prise. Malgré plusieurs pertes de balle, notamment de Matazaky Raolompanantena, les Ankoay ont conservé un court avantage pour rejoindre les vestiaires avec trois points d'avance (25-22). À la pause, les statistiques traduisaient les difficultés offensives des deux formations. Madagascar n'avait converti que 8 de ses 24 tentatives à deux points (33,33 %), tandis que les deux équipes affichaient la même réussite à trois points avec seulement 2 paniers réussis sur 15 tentatives (13,33 %).

Série positive

Le retour des vestiaires a été compliqué pour les Malgaches. Blessé juste avant la pause, Harinosy A'Ranty a tout de même effectué son retour sur le parquet après quelques minutes. Entre-temps, le Maroc avait repris l'avantage (30-25) et semblait prendre l'ascendant. Les Ankoay ont pourtant refusé de céder. Revenus à 34-34, ils ont terminé le troisième quart-temps sur une série positive pour reprendre les commandes 38-34.

Cette dynamique s'est confirmée dans les dix dernières minutes. Madagascar a progressivement creusé l'écart grâce à une défense plus agressive et une meilleure gestion des possessions. Malgré trois lancers francs manqués qui auraient pu tuer le suspense plus tôt, les Ankoay ont gardé leur sang-froid. De 45-40, ils sont passés à 50-40, puis 54-42 à un peu plus d'une minute du terme. Le Maroc n'a plus été en mesure de revenir, laissant Madagascar contrôler les dernières secondes jusqu'au score final de 59-48.

Avec cette deuxième victoire consécutive après celle obtenue face au Gabon, les Ankoay ont validé leur billet pour les quarts de finale de l'Afrobasket U18.

Sur le plan individuel, Harinosy A'Ranty, auteur d'un double-double, a terminé meilleur marqueur malgache avec 13 points, devant Thesbon M. Raolompanantena (12 points, double-double aussi) et Tsiory Ulrick Rakotozafy (10 points), des contributions déterminantes dans ce succès qui ouvre les portes des quarts de finale. Les Ankoay peuvent jouer sans pression contre le Mali dimanche.