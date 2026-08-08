Afrique: L'Angola bat le Mexique au Mondial de handball U18

Luanda — L'Angola s'est imposé face au Mexique (32-25) ce vendredi lors du Championnat du monde de handball féminin U18 qui se déroule en Roumanie, en match du groupe 4 du classement pour les places 17 à 32.

L'équipe angolaise menait de neuf buts (19-10) à la mi-temps d'un match où sa joueuse Elisa Kaneculo a terminé meilleure marqueuse avec 13 buts.

Côté mexicain, Maria Sosa s'est distinguée en inscrivant huit buts.

Il s'agit de la deuxième victoire de l'Angola en quatre matchs de classement, après celle remportée 31-18 face à l'Algérie. Lors des autres rencontres de cette phase, l'Angola s'est incliné face à la Guinée (19-24) et à la Serbie (26-33).

Lors de la première phase du championnat, l'équipe angolaise avait enregistré trois défaites en autant de matchs de groupe : 11-33 face à la Slovaquie, 19-39 contre le Japon et 21-37 face au Brésil.