Angola: La Marine de guerre angolaise décore des militaires pour les services rendus à la Patrie

Luanda — Au total, 375 militaires de la Marine de guerre angolaise (MGA), dont des amiraux, des officiers supérieurs et subalternes, des sous-officiers et des militaires du rang, ont été décorés vendredi en reconnaissance des services remarquables rendus dans la défense de la Patrie.

La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des Forces armées angolaises (FAA), le général d'aviation Altino dos Santos, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, commémoré le 11 novembre 2025, et s'inscrit dans le programme de décorations institué par l'État angolais pour distinguer le mérite, le dévouement et l'esprit de mission.

L'acte a été organisé en application des décrets présidentiels n° 135/25 du 9 juillet et n° 268/25 du 16 décembre, qui réglementent le système des décorations militaires des Forces armées angolaises.

S'exprimant devant la presse, le deuxième commandant de la Marine de guerre angolaise, le vice-amiral Eugénio Tomás, a affirmé que ces distinctions constituent une reconnaissance des services rendus durant plusieurs années dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays.

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« Il s'agit d'une reconnaissance des succès obtenus par nos militaires au fil des années. Ces effectifs ont été sélectionnés pour recevoir cette distinction en raison des services remarquables rendus à la Patrie », a-t-il déclaré.

À cette occasion, il a appelé les membres des Forces armées angolaises à continuer de guider leur action par la discipline, l'honnêteté, le professionnalisme et la loyauté envers la Patrie.

« Mon appel est que nous continuions à être disciplinés, honnêtes et loyaux envers la Patrie », a-t-il insisté.