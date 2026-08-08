Angola: Le président de l'Assemblée nationale en mission d'évaluation de l'activité parlementaire de Lunda-Sul

Saurimo — Le président de l'Assemblée nationale angolaise, Adão de Almeida, effectue ce vendredi une mission de travail dans la province de Lunda-Sul afin d'évaluer le fonctionnement de l'activité parlementaire dans cette région de l'est de l'Angola.

Au cours de cette visite, d'une durée d'environ huit heures, il s'entretiendra avec le gouverneur de la province, Gildo Matias, ainsi qu'avec d'autres responsables locaux dans le cadre de consultations institutionnelles destinées à renforcer le dialogue et à favoriser une meilleure prise en compte des préoccupations des populations.

Le programme prévoit ensuite une réunion de travail avec les députés élus dans la circonscription provinciale, au cours de laquelle sera examiné un mémorandum consacré au développement de l'activité parlementaire de Lunda-Sul.

Adão de Almeida rencontrera également la communauté universitaire de la province afin d'échanger sur plusieurs thèmes, notamment le rôle du Parlement, la démocratie et la participation citoyenne.

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La mission comprend en outre une visite au Centre infantile Madre Maria Vicenza Polloni, situé dans le quartier de Txizainga, à la périphérie de Saurimo, où le président de l'Assemblée nationale partagera un moment de convivialité et de solidarité avec les enfants de cet établissement.

Forte de plus de 900.000 habitants, la province de Lunda-Sul, dont le chef-lieu est Saurimo, compte désormais quatorze municipalités, à la suite de la nouvelle division politico-administrative entrée en vigueur en 2025.

Située dans l'est de l'Angola, elle couvre une superficie de 77.639 kilomètres carrés. Elle est limitrophe de la Lunda-Norte au nord, de la République démocratique du Congo à l'est, dont elle est séparée par le fleuve Kassai, du Moxico au sud, du Bié au sud-ouest et de Malanje à l'ouest.

La province est composée des municipalités de Saurimo (chef-lieu), Cassengo, Muanguenji, Cacolo, Dala, Muconda, Sombo, Alto-Chicapa, Muriege, Chiluage, Cassa-Sul, Xassengue, Cucumbi et Cazage.