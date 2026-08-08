Angola: Un responsable prône la transformation du potentiel touristique en opportunités d'investissement

7 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La transformation du potentiel touristique en opportunités d'investissement figure parmi les priorités du nouveau secrétaire d'État à la gestion des actifs et des concessions touristiques, Josemar Euclides Afonso, qui a été présenté ce vendredi aux cadres du département à Luanda.

S'adressant à la presse à l'issue de la cérémonie de présentation, en présence du ministre du Tourisme, Márcio Daniel, le responsable a expliqué que la création de ce nouveau poste et la définition de ses objectifs stratégiques s'inscrivent dans le cadre du nouveau statut organique du secteur.

Josemar Afonso a également souligné que l'attraction d'investissements étrangers et l'établissement d'une coordination solide entre investisseurs privés, concessionnaires et entités publiques du secteur constituaient d'autres objectifs à atteindre au cours de son mandat.

« Nous allons créer des conditions attrayantes pour attirer de nouveaux investissements directs dans les infrastructures hôtelières et de loisirs », a-t-il assuré.

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Selon le secrétaire d'État, il est nécessaire de positionner le tourisme comme l'un des moteurs permettant de réduire la dépendance nationale au secteur pétrolier, contribuant ainsi à la diversification de l'économie.

Le secrétariat d'État à la gestion des actifs et des concessions touristiques a été récemment créé pour répondre à la nécessité d'assurer une supervision rigoureuse du patrimoine de l'État, de valoriser les actifs et d'attirer des investissements.

 

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