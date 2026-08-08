Angola: Le pétrole brut Brent s'échange en territoire positif

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a ouvert la séance de ce vendredi à 83,31 dollars, soit une hausse significative de quatre dollars par rapport à l'ouverture de la veille.

Cette augmentation s'explique par l'optimisme entourant la réouverture complète du détroit d'Ormuz, qui s'est estompé suite aux informations selon lesquelles l'Iran envisageait d'interdire le passage des navires liés aux États-Unis et à Israël, d'après le site spécialisé « investing.com ».

Selon les médias, une commission parlementaire iranienne examinait un projet de loi visant à interdire le transit des navires américains et israéliens par ce détroit, et prévoyant des amendes pouvant atteindre 20 % de la valeur de la cargaison pour les contrevenants.