Angola: Le pétrole brut Brent s'échange en territoire positif

7 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a ouvert la séance de ce vendredi à 83,31 dollars, soit une hausse significative de quatre dollars par rapport à l'ouverture de la veille.

Cette augmentation s'explique par l'optimisme entourant la réouverture complète du détroit d'Ormuz, qui s'est estompé suite aux informations selon lesquelles l'Iran envisageait d'interdire le passage des navires liés aux États-Unis et à Israël, d'après le site spécialisé « investing.com ».

Selon les médias, une commission parlementaire iranienne examinait un projet de loi visant à interdire le transit des navires américains et israéliens par ce détroit, et prévoyant des amendes pouvant atteindre 20 % de la valeur de la cargaison pour les contrevenants.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.